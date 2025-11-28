Scandalul diplomelor false, care a culminat cu demisia de vineri a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost una din temele predilecte ale emisiunii Ai Aflat! de vineri. Invitat al jurnalistului Ionuț Cristache, fostul premier Marcel Ciolacu a dat detalii despre scandalul similar în care a fost implicat, dar și despre cazul Ioanei Dogioiu, cu care are un lucru în comun: au absolvit aceeași facultate privată, Universitatea Ecologică.

Marcel Ciolacu a fost subiectul multor ironii în perioada mandatului său în fruntea Guvernului, pe motiv că nu ar deține diploma de Bac.

Manipularea cu diploma de bac a lui Ciolacu

Însă, a precizat politicianul în studioul Gândul, jurnaliștii ar fi putut verifica extrem de simplu zvonul că nu și-ar fi luat Bacalaureatul.

Cel mai corect a fost ca pe (legea) 544 să facă solicitare la Inspectoratul Școlar de la Buzău să fie întrebat: și-a luat bacalaureatul în anul în care a terminat liceul? Răspunsul a fost da. Cu ce medie? 7,03. Și s-a încheiat. Stați că și-acum e pe Internet că eu nu am bacalaureat. Deci manipularea a continuat.

„Normal că la pesediști e o problemă, și mai ales la foștii premieri”

În acest context, fostul premier a punctat că exemplul lui Moșteanu ar fi trebuit urmat inclusiv de purtătoarea de cuvânt a Guvernului Bolojan, Ioana Ene Dogioiu, implicată într-un scandal similar (Detalii AICI).

Politicianul și fosta jurnalistă au absolvit aceeași facultate privată, Universitatea Ecologică. În plus, și Marcel Ciolacu a susținut examenul de licență la aceeași instituție ca Dogioiu, remarcând că oamenii din Guvernul Bolojan nu sunt supuși criticilor așa cum a fost cazul său. „Și eu, ca doamna purtătoare de cuvânt, am terminat Universitatea Ecologică. Am venit cu diploma, s-au lămurit lucrurile. Nu era acreditată universitatea, normal că am dat licența la Universitatea București, la fel ca doamna purtător de cuvânt. Nu mi-aduc aminte să o fi întâlnit. Normal că la pesediști e o problemă, și mai ales la foștii premieri”.

