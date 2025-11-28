Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Marcel Ciolacu ironizează studiile lui Dogioiu. „Normal că am dat licența la Universitatea București, la fel ca doamna purtător de cuvânt”

Marcel Ciolacu ironizează studiile lui Dogioiu. „Normal că am dat licența la Universitatea București, la fel ca doamna purtător de cuvânt”

28 nov. 2025, 17:23, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Scandalul diplomelor false, care a culminat cu demisia de vineri a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost una din temele predilecte ale emisiunii Ai Aflat! de vineri. Invitat al jurnalistului Ionuț Cristache, fostul premier Marcel Ciolacu a dat detalii despre scandalul similar în care a fost implicat, dar și despre cazul Ioanei Dogioiu, cu care are un lucru în comun: au absolvit aceeași facultate privată, Universitatea Ecologică.

Marcel Ciolacu a fost subiectul multor ironii în perioada mandatului său în fruntea Guvernului, pe motiv că nu ar deține diploma de Bac.

Manipularea cu diploma de bac a lui Ciolacu

Însă, a precizat politicianul în studioul Gândul, jurnaliștii ar fi putut verifica extrem de simplu zvonul că nu și-ar fi luat Bacalaureatul.

Cel mai corect a fost ca pe (legea) 544 să facă solicitare la Inspectoratul Școlar de la Buzău să fie întrebat: și-a luat bacalaureatul în anul în care a terminat liceul? Răspunsul a fost da. Cu ce medie? 7,03. Și s-a încheiat. Stați că și-acum e pe Internet că eu nu am bacalaureat. Deci manipularea a continuat.

Normal că la pesediști e o problemă, și mai ales la foștii premieri”

În acest context, fostul premier a punctat că exemplul lui Moșteanu ar fi trebuit urmat inclusiv de purtătoarea de cuvânt a Guvernului Bolojan, Ioana Ene Dogioiu, implicată într-un scandal similar (Detalii AICI).

Politicianul și fosta jurnalistă au absolvit aceeași facultate privată, Universitatea Ecologică. În plus, și Marcel Ciolacu a susținut examenul de licență la aceeași instituție ca Dogioiu, remarcând că oamenii din Guvernul Bolojan nu sunt supuși criticilor așa cum a fost cazul său. „Și eu, ca doamna purtătoare de cuvânt, am terminat Universitatea Ecologică. Am venit cu diploma, s-au lămurit lucrurile. Nu era acreditată universitatea, normal că am dat licența la Universitatea București, la fel ca doamna purtător de cuvânt. Nu mi-aduc aminte să o fi întâlnit. Normal că la pesediști e o problemă, și mai ales la foștii premieri”.

Ion Cristoiu: „USR-iștii sunt ca niște coropișnițe. E clar că Moșteanu nu are facultate”

Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la șefia CJ Buzău: „Mă întorc unde am crescut, mă întorc la administrația locală”

