Prima pagină » Actualitate » Marcel Ciolacu îi linişteşte pe agricultori: „Nu va există impozit pe serele și solariile românilor”

Luiza Dobrescu
04 dec. 2025, 16:21, Actualitate
Marcel Ciolacu îi linişteşte pe agricultori:
„Nu va există impozit pe serele și solariile românilor! Asta le-a spus răspicat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, fermierilor din Buzău” a transmis fostul premier Marcel Ciolacu agricultorilor români, în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o cu aceştia la Buzău. Candidatul PSD la şefia Consiliului Judeţean Buzău i-a asigurat pe cei prezenţi că sprijinul autorităţilor judeţene va continua pentru acest sector. 

Ciolacu a mai spus că zvonul impozitării nu este altceva decât „o aberaţie născocită de Ministerul Finanţelor care nici nu poate fi aplicată”.

„70% din solariile legumicultorilor din țară sunt înregistrate pe certficat de producător. De aceea, așa cum am făcut împreună cu ministrul Barbu cât am fost premier, soluția este să-i stimulezi pe cultivatorii români să producă mai mult, nu să-i impozitezi!”, a mai spus fostul premier.

În cazul în care va câştiga alegerile pentru şefia CJ Buzău, Ciolacu i-a asigurat pe agricultori că vor fi sprijiniţi în continuare de autorităţi.

‘Și asta vom face în continuare, la Buzău, la Consiliul Județean, în parteneriat cu primarul Constantin Toma: ii vom ajuta pe fermieri să aibă un sistem cu care să-și poate iriga culturile. Doar așa putem ajunge să găsim în piețe mai multe legume românești, sănătoase și gustoase!”

