Marcel Ciolacu, atac voalat la succesorii săi: „Mi-am dat demisia, fiindcă așa mi s-a părut bărbătește și corect. Alții nu și-au dat”

Fostul premier, Marcel Ciolacu, descrie plecarea sa din funcție ca un gest de onoare politică și afirmă că, deși după demisie a fost atacat de critici, „lucrurile încep să se lămurească și oamenii încep să facă diferențe”.

„Pe lângă noroaiele pe care le-am luat în cap după ce mi-am dat demisia, necerându-mi nimeni acea demisie, dar mi s-a părut onorabil politic să-mi dau acea demisie, alții nu și-au dat. Cu toate că am fost trei prețedinți la proiectul Crin Antonescu,” a declarat Ciolacu.

Fostul premier spune că nu regretă decizia, chiar dacă a devenit ținta criticilor și afirmă că oamenii încep să vadă diferențe în modul de guvernare.

„Așa e în tenis. Nu am nicio problemă, fiindcă așa am simțit și așa mi s-a părut bărbătește și corect. Ce a urmat după, zoaiele aruncate…s-a căutat un țap ispășitor. Dar acum se vede că lucrurile încep să se lămurească și oamenii încep să facă diferențe. Nu cred că problema României este deficitul bugetar,” a adăugat acesta.

Surse foto: Mediafax foto

