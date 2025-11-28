Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Marcel Ciolacu despre măsurile în domeniul sănătății pe care le va lua dacă va câștiga șefia CJ Buzău. „Asta înseamnă reformă”

Marcel Ciolacu despre măsurile în domeniul sănătății pe care le va lua dacă va câștiga șefia CJ Buzău. „Asta înseamnă reformă”

28 nov. 2025, 17:50, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitatul ediție de vineri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a fost fostul premier Marcel Ciolacu. Candidatul social-democrat la șefia CJ Buzău a dat detalii despre măsurile pe care le are în vedere pe plan local în contextul unei reforme în sănătate cerute de tot județul.

Astfel, a observat Marcel Ciolacu, este nevoie de o unificare a resurselor la nivelul județului Buzău, atât la nivel managerial cât și al resursei umane.

Managementul comun și mobilitatea medicilor, propunerile lui Ciolacu

Avem un spital la Nehoiu, un spital la Râmnicu Sărat, Spitalul Județean la Buzău. Domne, nu-i cam mult? Unul ține de Primăria Nehoiu, altul de Primăria Râmnicu-Sărat, Spitalul Județean. Am făcut o propunere și primarului de la Nehoiu și primarului municipiului Râmnicu Sărat. Nu vreți să avem totuși un management comun? O mobilitate a medicilor? Fiecare să facem serviciul cel mai bun, nu să le facem toți pe toate? Întâi primarii au fost perfect de acord, asta înseamnă reformă. Unești toate aceste 3 spitale”, a explicat fostul președinte social-democrat în studioul Gândul

Pe data de 16 noiembrie, fostul președinte PSD Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la șefia Consiliului Județean Buzău. Fostul premier a promis că, împreună cu primarul orașului Buzău, Constantin Toma, va începe dezvoltarea și altor zone din județ.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Ion Cristoiu: „USR-iștii sunt ca niște coropișnițe. E clar că Moșteanu nu are facultate”

Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la șefia CJ Buzău: „Mă întorc unde am crescut, mă întorc la administrația locală”

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Marcel Ciolacu ironizează studiile lui Dogioiu. „Și eu, ca doamna purtătoare de cuvânt, am terminat Universitatea Ecologică”
17:23
Marcel Ciolacu ironizează studiile lui Dogioiu. „Și eu, ca doamna purtătoare de cuvânt, am terminat Universitatea Ecologică”
EXCLUSIV Se pregătește PSD să trântească Guvernul? Ciolacu: Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan
17:03
Se pregătește PSD să trântească Guvernul? Ciolacu: Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 15.00
16:33
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 15.00
VIDEO Marcel Ciolacu acuză lipsa de imparțialitate referitor la dosarul DNA, în care e implicat Bolojan: „Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern”
16:12
Marcel Ciolacu acuză lipsa de imparțialitate referitor la dosarul DNA, în care e implicat Bolojan: „Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern”
VIDEO Marcel Ciolacu îl spulberă pe Drulă, după ce și-a asumat deschiderea unui lot de autostradă: „Ipocrizie se numește. A fost ministru șapte luni”
15:52
Marcel Ciolacu îl spulberă pe Drulă, după ce și-a asumat deschiderea unui lot de autostradă: „Ipocrizie se numește. A fost ministru șapte luni”
Ciolacu pune tunurile pe Guvernul Bolojan: Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern dacă făceam ce a făcut Bolojan. Cineva a fost cu influență la prim-ministru. Au existat efecte după acea audiență/Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan
15:09
Ciolacu pune tunurile pe Guvernul Bolojan: Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern dacă făceam ce a făcut Bolojan. Cineva a fost cu influență la prim-ministru. Au existat efecte după acea audiență/Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan
Mediafax
Probele la tramvaiul 5, blocate de o mașină lăsată pe șine de un șofer care s-a dus să cumpere mici
Digi24
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului
Cancan.ro
BREAKING NEWS | A fost bătută cu ranga! Senatoarea POT a pierdut procesul
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Adevarul
„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak, fostul consilier de încredere al lui Zelenski
Mediafax
Paula Hriscu, șah-mat la Realitatea TV / Artista interzice postului TV să-i mai folosească o piesă, după ce aceasta a fost asociată cu mișcarea suveranistă / „Eu fac muzică, nu politică”
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”
Cancan.ro
Fosta 'fată de oraș' aruncă bomba: 'Nu m-am împăcat cu Măruță'
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Noi observații schimbă tot ce știam despre găurile negre
FLASH NEWS Nicușor Dan semnează demisia lui Ionuț Moșteanu. Radu Miruță, ministrul Economiei, preia interimatul
19:00
Nicușor Dan semnează demisia lui Ionuț Moșteanu. Radu Miruță, ministrul Economiei, preia interimatul
FLASH NEWS Câți bani pierde România pentru ratarea jaloanelor din PNRR. Guvernul a aprobat abia vineri, la termenul limită, proiectul pe pensiile magistraților
18:47
Câți bani pierde România pentru ratarea jaloanelor din PNRR. Guvernul a aprobat abia vineri, la termenul limită, proiectul pe pensiile magistraților
GALERIE FOTO Capitala a început să se împodobească de sărbători. Gândul publică cele mai frumoase clădiri și decoruri de iarnă din București
18:37
Capitala a început să se împodobească de sărbători. Gândul publică cele mai frumoase clădiri și decoruri de iarnă din București
CONTROVERSĂ Miruță contraatacă în scandalul diplomelor. Moșteanu abia a scos o diplomă, Miruță pune la bătaie 5
18:08
Miruță contraatacă în scandalul diplomelor. Moșteanu abia a scos o diplomă, Miruță pune la bătaie 5
ECONOMIE Consiliul Fiscal spune că România riscă o criză a datoriei publice. „Efectele economice și sociale vor fi grave dacă Guvernul nu se grăbește cu corecția bugetară”
18:05
Consiliul Fiscal spune că România riscă o criză a datoriei publice. „Efectele economice și sociale vor fi grave dacă Guvernul nu se grăbește cu corecția bugetară”
NEWS ALERT 🚨 Demisie la Kiev. Șeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, și-a dat demisia
17:30
🚨 Demisie la Kiev. Șeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, și-a dat demisia

Cele mai noi