Invitatul ediție de vineri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a fost fostul premier Marcel Ciolacu. Candidatul social-democrat la șefia CJ Buzău a dat detalii despre măsurile pe care le are în vedere pe plan local în contextul unei reforme în sănătate cerute de tot județul.
Astfel, a observat Marcel Ciolacu, este nevoie de o unificare a resurselor la nivelul județului Buzău, atât la nivel managerial cât și al resursei umane.
„Avem un spital la Nehoiu, un spital la Râmnicu Sărat, Spitalul Județean la Buzău. Domne, nu-i cam mult? Unul ține de Primăria Nehoiu, altul de Primăria Râmnicu-Sărat, Spitalul Județean. Am făcut o propunere și primarului de la Nehoiu și primarului municipiului Râmnicu Sărat. Nu vreți să avem totuși un management comun? O mobilitate a medicilor? Fiecare să facem serviciul cel mai bun, nu să le facem toți pe toate? Întâi primarii au fost perfect de acord, asta înseamnă reformă. Unești toate aceste 3 spitale”, a explicat fostul președinte social-democrat în studioul Gândul.
Pe data de 16 noiembrie, fostul președinte PSD Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la șefia Consiliului Județean Buzău. Fostul premier a promis că, împreună cu primarul orașului Buzău, Constantin Toma, va începe dezvoltarea și altor zone din județ.
