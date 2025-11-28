Invitatul ediție de vineri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a fost fostul premier Marcel Ciolacu. Candidatul social-democrat la șefia CJ Buzău a dat detalii despre măsurile pe care le are în vedere pe plan local în contextul unei reforme în sănătate cerute de tot județul.

Astfel, a observat Marcel Ciolacu, este nevoie de o unificare a resurselor la nivelul județului Buzău, atât la nivel managerial cât și al resursei umane.

Managementul comun și mobilitatea medicilor, propunerile lui Ciolacu

„Avem un spital la Nehoiu, un spital la Râmnicu Sărat, Spitalul Județean la Buzău. Domne, nu-i cam mult? Unul ține de Primăria Nehoiu, altul de Primăria Râmnicu-Sărat, Spitalul Județean. Am făcut o propunere și primarului de la Nehoiu și primarului municipiului Râmnicu Sărat. Nu vreți să avem totuși un management comun? O mobilitate a medicilor? Fiecare să facem serviciul cel mai bun, nu să le facem toți pe toate? Întâi primarii au fost perfect de acord, asta înseamnă reformă. Unești toate aceste 3 spitale”, a explicat fostul președinte social-democrat în studioul Gândul.

Pe data de 16 noiembrie, fostul președinte PSD Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la șefia Consiliului Județean Buzău. Fostul premier a promis că, împreună cu primarul orașului Buzău, Constantin Toma, va începe dezvoltarea și altor zone din județ.

