Mesajul lui Marcel Ciolacu pentru români de 1 Decembrie: „România puternică prin respect, prin muncă și prin responsabilitate”

Fostul premier al României, Marcel Ciolacu, a subliniat în mesajul de 1 Decembrie, că Ziua Națională este nu este doar despre trecut, ci și despre „viitorul pe care îl construim împreună – un viitor în care fiecare român să simtă că are un loc și un rost”.

„1 Decembrie este ziua în care România își amintește că destinul ei a fost scris prin curajul și hotărârea oamenilor. Nu doar prin vorbe, ci prin fapte: prin Unirea de la Alba Iulia, prin sacrificiul celor care au crezut că țara merită să fie întreagă.

Astăzi, generația noastră are o altă misiune: să facă România puternică prin respect, prin muncă și prin responsabilitate.

Ziua Națională nu este doar despre trecut, ci despre viitorul pe care îl construim împreună – un viitor în care fiecare român să simtă că are un loc și un rost.

La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor care duc mai departe această poveste de demnitate și speranță”, a transmis Marcel Ciolacu pe Facebook.