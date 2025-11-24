Marcel Ciolacu propune ca Buzău să devină „o destinaţie, nu o staţie”: „Am stat prea mulți prizonieri în planurile de infrastructură”

În calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, dacă va câştiga alegerile, Marcel Ciolacu are câteva planuri pentru dezvoltarea turistică a zonei. Obiectivul său este ca judeţul să devină „o destinaţie, nu o staţie”.

Ideea de dezvoltare pe care Marcel Ciolacu a prezentat-o, ca invitat la „Un podcast liber”, este legată de crearea de parteneriate în Consiliul Judeţean Buzău şi centrele de dezvoltare.

„Până acum Buzău era un oraș de tranzit. Trebuie să schimbăm această percepție și această paradigmă și să devenim o destinație nu o stație. Acum veneam, veneau, chiar vizitau locuri în Buzău, dau, plecau mai departe. Cazările, tot ce înseamnă infrastructură pe orizontală, de obicei mergeau în alte părți. Avem autostrada, faci o oră de la București, maxim. De asta am venit cu propunerea de a avea parteneriate. Consiliul județean trebuie să aibă parteneriate, nu cu o singură entitate, cu mai multe entități, cu centre de dezvoltare. Municipiul Buzău este motorul economic al județului, dar trebuie cumva multiplicat.”

Ciolacu a mai spus că proectele pe care le are în vedere sunt deja în lucru, mai ales că şi infrastructura judeţului ajută la implementarea acestora.

„Avem o producție agricolă nu atât de mare cât alte județe, dar avem multe, multe asociații și mulți fermieri. În schimb exportăm materie primă. Deja lucrăm la o hartă, fiindcă restul se vor dezvolta. Am ajuns, nu știu, la 80% la apă, peste 65% la canalizare, vreo 40% la la gaze, când toată lumea spunea că nu o să tragă gaze în județ. Trebuie să ieșim din acest cerc. Am stat prea mulți prizonieri în planurile de infrastructură și ele ne-au ocupat tot timpul”, a mai spus Marcel Ciolacu, candidat la şefia Consiliului Judeţean Buzău.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

