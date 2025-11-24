Marcel Ciolacu, atac la Bolojan: „Am văzut că nu se grăbește. Dacă îndrăzneam să spun că n-am buget închis, vai de mine ce păţeam!”

Fostul premier social-democrat, Marcel Ciolacu, candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău, rămas vacant după plecarea lui Lucian Romaşcanu pe o funcţie în cadrul Curţii de Conturi Europene. Invitat la „Un podcast liber”, Ciolacu a vorbit despre realizările sale din perioada în care a condus Guvernul României.

Marcel Ciolacu a vorbit despre faptul că realizările sale sunt vizibile şi de aceea i „s-au și aruncat găleți în cap”.

„N-a făcut nimeni Autostrada Moldovei până n-am venit eu și cu Sorin Grindeanu. Am făcut Autostrada Moldovei. Noi buzoienii avem altă problemă. Autostrada nu se oprește la noi. Autostrada pleacă până la Suceava. Noi trebuie să ne mișcăm, fiindcă suntem prima destinație. Trebuie să ne mișcăm rapid și coerent pentru a opri investițiile, agenții economici la noi, la Buzău”, a declarat Ciolacu.

Fostul premier a făcut o comparaţie a activităţii sale cu aceea a actualului primi-ministru, considerând că opinia publică este mult mai îngăduitoare cu Ilie Bolojan în comparaţie cu tratamentul pe care l-ar fi primit Ciolacu, din aceeaşi poziţie.

„Noi trebuie să fim aplicați imediat după ziua de 7 decembrie. O perioadă bună pentru că n-avem bugetele. Am văzut pe Bolojan că nu se grăbește. Dacă eu îndrăzneam să spun că n-am buget închis până la sfârșitul anului, vai de mine, ce păţeam! Nu intram în Schengen, dacă totuși nu eram descurcăreț sau nu mergeam în Turcia doar cu buletinul, nu scoteam limba moldovenească din Ucraina și din Republica Moldova, rămânând o singură limbă, limba română, cum e şi corect. Multe. Nicio faptă bună nu rămâner nepedepsită”, a mai spus Ciolacu, în cadrul aceluiaşi podcast.

