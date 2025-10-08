Marian a murit în Italia, după ce camioneta în care se afla a fost lovită de două TIR-uri. Avea numai 33 de ani

Marian Radu Chitic, un cetățean român în vârstă de 33 de ani, a murit marți, 7 octombrie 2025, într-un grav accident rutier, petrecut pe Șoseaua Națională 309 (SS309) Romea din Italia, la kilometrul 69,700, pe teritoriul localității Porto Viro, în provincia Rovigo din regiunea Veneto.

Românul, care era angajat al unei companii de lucrări rutiere, se afla într-o camionetă de șantier implicată în coliziune. Alte două persoane au fost rănite, iar una dintre ele a fost preluată cu elicopterul medical.

Conform primei reconstituiri in teren, camioneta în care se aflau trei muncitori circula pe direcția Veneția, în jurul orei 7:45, și intenționa să vireze la stânga, în zona intersecției cu via Murazze, atunci când a fost tamponată violent de un TIR.

În urma impactului, camioneta a fost proiectată pe contrasens, acolo unde a fost lovită frontal-lateral de un al doilea autoarticulat, care venea din sens opus (direcția Ravenna).

Camioneta a fost aruncată în afara carosabilului, într-un canal de la marginea șoselei. Marian Radu Chitic ar fi ocupat locul central în cabină, în momentul coliziunii.

La fața locului au intervenit pompierii de la detașamentul Adria, Serviciul Medical de Urgență, Carabinierii, Poliția Rutieră și personalul ANAS. Salvatorii au extras din camionetă ce doi muncitori care rămăseseră blocați.

Unul dintre aceștia a fost stabilizat la fața locului și transportat cu elicopterul la spital, în stare gravă. Însă pentru Marian Radu Chitic, cadrele medicale nu au mai putut să facă nimic, medicul de pe ambulanță constatând decesul la locul accidentului.

De asemenea, a mai fost transportat la spital și șoferul unuia dintre TIR-uri, însă starea sa de sănătate nu este gravă.

SS309 Romea a fost închisă temporar în ambele sensuri, în dreptul lm 69,700, pentru intervenții, cercetări și securizarea zonei.

