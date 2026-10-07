Marius Lulea, fost prim-vicepreședinte al AUR și fondator al partidului, în prezent exclus din formațiune, critică folosirea lui Călin Georgescu în negocieri. Lulea spune că impunerea eliberării lui Georgescu drept condiție politică ar putea pune presiune asupra justiției și ar putea avea efectul opus celui urmărit.

„Impunerea eliberării domnului Călin Georgescu drept condiție politică îi face, în realitate, mai mult rău. Practic, este o invitație adresată sistemului de justiție să nu cedeze presiunilor politice. Sistemul de justiție nu va accepta niciodată ca în spațiul public să se creeze impresia că un partid sau un politician îi poate dicta deciziile ori poate influența cursul unui dosar. Justiția trebuie să rămână independentă, iar orice presiune politică publică riscă să producă exact efectul contrar celui urmărit”, a spus Marius Lulea.

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Lulea: „Și eu consider că justiția din România nu este complet independentă”

Marius Lulea susține că presiunile politice asupra judecătorilor ar putea afecta cazul lui Călin Georgescu. Acesta spune că decizia trebuie luată pe baza legii și a probelor. Lulea afirmă că are îndoieli privind independența justiției și consideră că anularea alegerilor a fost ilegală.

„Dacă cineva și-ar dori cu adevărat menținerea domnului Călin Georgescu după gratii, una dintre cele mai eficiente metode ar fi tocmai umilirea publică a judecătorilor prin afirmații politice care lasă impresia că li se dictează ce soluție trebuie să dea. Într-un asemenea caz, singura abordare sănătoasă este ca soluția să fie desprinsă complet de zgomotul politic și să rămână exclusiv în zona legii, a probelor și a faptelor. În același timp, nu poate fi ignorată nici percepția unei părți a societății că s-ar putea comite un act de injustiție, iar această percepție trebuie tratată cu seriozitate, tocmai pentru a proteja încrederea în actul de justiție. Da, și eu consider că justiția din România nu este complet independentă și că există probleme reale de funcționare și de credibilitate. Pentru mine este clar că anularea alegerilor a fost ilegală, că nu ar fi trebuit să aibă loc alte alegeri și că evenimentele din ultima perioadă, prin modul în care s-au desfășurat și se desfășoară, par să țină mai degrabă de zona politică decât de o desfășurare firească și lipsită de influențe”, a scris Marius Lulea pe Facebook.

Marius Lulea spune că votul împotriva unui guvern și cererea de alegeri anticipate sunt instrumente politice legitime. Pe de altă parte, el critică folosirea situației lui Călin Georgescu pentru câștig electoral. El susține că drepturile acestuia trebuie apărate prin respectarea statului de drept și a independenței justiției.

„Condiția de a nu vota un guvern este una politică. Decizia de a cere alegeri anticipate este tot una politică și poate face parte dintr-o strategie electorală. Acestea sunt instrumente legitime ale luptei politice. Dar nu putem construi procente electorale pe suferința unui om și a familiei sale și nu ar trebui să transformăm drama unei familii într-un mijloc de acumulare de capital politic. Avem nevoie de smerenie reală, nu doar declarată, și de răbdare. Adevărul va ieși cu siguranță la iveală, pentru că adevărul are răbdare și nu are nevoie de presiune politică pentru a se impune. Capitalizarea politică pe situația și suferința domnului Călin Georgescu reprezintă o formă de cinism politic. Dacă îți dorești cu adevărat ca drepturile sale să fie respectate, trebuie să aperi principiile statului de drept și independența justiției, nu să transformi situația sa într-un instrument de negociere sau de imagine politică”, a mai spus Marius Lulea.

Vă reamintim că fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost ridicat de procurorii DIICOT pe 21 septembrie, în timp ce mergea la înot cu fiul său. Fostul candidat la prezidențialele din 2024 este vizat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Anchetatorii au făcut 5 percheziții, iar prejudiciul depășește 1,1 milioane de euro.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook, captură video