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Lulea contraatacă în scandalul excluderii din AUR și publică dovada plății cotizației. Îi provoacă pe Simion și Dungaciu să publice și ei cotizația

Lulea contraatacă în scandalul excluderii din AUR și publică dovada plății cotizației. Îi provoacă pe Simion și Dungaciu să publice și ei cotizația
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Marius Lulea contraatacă și publică pe pagina sa de Facebook dovada plății cotizației, după ce Petrișor Peiu a declarat că acesta a fost exclus din AUR, pe motiv că nu și-ar fi plătit cotizația pentru o perioadă mai mare de un an. Lulea îi provoacă pe George Simion și pe Dan Dungagiu să îi urmeze exemplul și să publice dovada plății cotizațiilor aferente fiecărei luni din acest an.

Lulea a publicat dovada plății cotizației

În factura publicată de Lulea se observă că acesta a achitat, la data de 21.01.2026, 300 de lei partidului AUR, iar la detaliile plății acesta a specificat ”cotizație memebru 2026, 2027, 2028”. Marius Lulea le-a cerut lui George Simion și Dan Dungaciu să îi urmeze exemplul și să publice facturile.

”În spiritul transparenței, îi invit public pe Dan Dungaciu și George Simion să precizeze dacă și-au achitat cotizațiile aferente fiecărei luni din acest an și să publice dovezile de plată, așa cum am procedat eu. Dacă situația cotizației mele este considerată de interes public și este folosită pentru a pune sub semnul întrebării calitatea mea de membru, este firesc ca același standard de transparență să fie aplicat și celor care conduc partidul.
Atașez documentul bancar care atestă plata cotizației către Partidul AUR, cu mențiunea expresă „cotizație membru 2026, 2027, 2028”. Nu voi continua discuția pe această temă, deoarece consider că a ajuns într-o zonă penibilă și nu face decât să slăbească un partid care are zeci de mii de membri și milioane de susținători. Trebuie să fim serioși, responsabili și să ne concentrăm pe problemele reale ale românilor”, a scris Marius Lulea, pe pagina sa de Facebook

Petrișor Peiu a transmis că a cerut explicații Secretariatului General al AUR și că, potrivit informațiilor primite, Lulea nu mai figurează ca membru al formațiunii.

„Din câte am înțeles eu de la colegii de la Secretariatul General al partidului, că am întrebat și eu ieri care este situația, se pare că domnia sa nu a plătit cotizația pentru o perioadă mai mare de un an și, din acest motiv, colegii noștri de la secretariatul general consideră că domnia sa nu mai este membru al partidului (…) Înțeleg că este efectul unei prevederi statutare.

Îmi spun colegii de la Secretariatul General care s-a aplicat de către domniile lor asupra domnului Marius Lulea”, a declarat Petrișor Peiu la Parlament.

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