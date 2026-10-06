Lulea contraatacă în scandalul excluderii din AUR și publică dovada plății cotizației. Îi provoacă pe Simion și Dungaciu să publice și ei cotizația

Marius Lulea contraatacă și publică pe pagina sa de Facebook dovada plății cotizației, după ce Petrișor Peiu a declarat că acesta a fost exclus din AUR, pe motiv că nu și-ar fi plătit cotizația pentru o perioadă mai mare de un an. Lulea îi provoacă pe George Simion și pe Dan Dungagiu să îi urmeze exemplul și să publice dovada plății cotizațiilor aferente fiecărei luni din acest an.
În factura publicată de Lulea se observă că acesta a achitat, la data de 21.01.2026, 300 de lei partidului AUR, iar la detaliile plății acesta a specificat ”cotizație memebru 2026, 2027, 2028”. Marius Lulea le-a cerut lui George Simion și Dan Dungaciu să îi urmeze exemplul și să publice facturile.
Petrișor Peiu a transmis că a cerut explicații Secretariatului General al AUR și că, potrivit informațiilor primite, Lulea nu mai figurează ca membru al formațiunii.
„Din câte am înțeles eu de la colegii de la Secretariatul General al partidului, că am întrebat și eu ieri care este situația, se pare că domnia sa nu a plătit cotizația pentru o perioadă mai mare de un an și, din acest motiv, colegii noștri de la secretariatul general consideră că domnia sa nu mai este membru al partidului (…) Înțeleg că este efectul unei prevederi statutare.
Îmi spun colegii de la Secretariatul General care s-a aplicat de către domniile lor asupra domnului Marius Lulea”, a declarat Petrișor Peiu la Parlament.