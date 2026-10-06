Lulea contraatacă în scandalul excluderii din AUR și publică dovada plății cotizației. Îi provoacă pe Simion și Dungaciu să publice și ei cotizația

Marius Lulea contraatacă și publică pe pagina sa de Facebook dovada plății cotizației, după ce Petrișor Peiu a declarat că acesta a fost exclus din AUR, pe motiv că nu și-ar fi plătit cotizația pentru o perioadă mai mare de un an. Lulea îi provoacă pe George Simion și pe Dan Dungagiu să îi urmeze exemplul și să publice dovada plății cotizațiilor aferente fiecărei luni din acest an.

Lulea a publicat dovada plății cotizației

În factura publicată de Lulea se observă că acesta a achitat, la data de 21.01.2026, 300 de lei partidului AUR, iar la detaliile plății acesta a specificat ”cotizație memebru 2026, 2027, 2028”. Marius Lulea le-a cerut lui George Simion și Dan Dungaciu să îi urmeze exemplul și să publice facturile.

”În spiritul transparenței, îi invit public pe Dan Dungaciu și George Simion să precizeze dacă și-au achitat cotizațiile aferente fiecărei luni din acest an și să publice dovezile de plată, așa cum am procedat eu. Dacă situația cotizației mele este considerată de interes public și este folosită pentru a pune sub semnul întrebării calitatea mea de membru, este firesc ca același standard de transparență să fie aplicat și celor care conduc partidul.