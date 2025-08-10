Prima pagină » Actualitate » Mark Rutte, secretarul general al NATO, REACȚIE despre întâlnirea Putin – Trump: „Va fi o ocazie de a-l testa”

Mark Rutte, secretarul general al NATO, REACȚIE despre întâlnirea Putin – Trump: „Va fi o ocazie de a-l testa"

Mara Răducanu
10 aug. 2025, 19:32, Știri externe
Mark Rutte, secretarul general al NATO, REACȚIE despre întâlnirea Putin - Trump:

Val de reacții, după anunțul întrevederii istorice dintre Donald -Trump și Vladimir Putin, de altfel prima întâlnire față în față dintre cei doi, de când președintele american a revenit la Casa Albă. Întâlnirea este cu atât mai valoroasă și mai așteptată, cu cât negocierile dintre cele două părți – rusă și americană – ar putea să fie un început promițător, pentru a pune capăt unui război care durează de mai bine de trei ani. Mai axact, din data de 24 februarie 2022, de când Rusia a invadat Ucraina.

Mark Rutte, secretarul general al NATO,  a declarat duminică că întâlnirea din 15 august dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin va contribui în mare măsură la demonstrarea seriozității lui Putin în ceea ce privește pacea, considerând a fi un test la care este supus președintele rus.

În 24 februarie 2022, Vladimir Putin a ordonat trupelor ruse să invadeze Ucraina. Deși invazia Rusiei părea pentru mulți o chestiune de zile, ea s-a transformat, cu fiecare zi, într-un război total, în care trupele ruse au atacat nu numai infrastructura militară a Ucrainei, ci și zone civile din orașe și sate, spitale, școli, locuințe.

Războiul din Ucraina a ucis mii de oameni, a strămutat milioane de ucraineni și a distrus orașe întregi. Dincolo de destinele frânte și de viețile pierdute, ucrainenii și-au demonstrat rezistența și solidaritatea în fața atacului rușilor. Ucraina a cerut și a primit în repetate rânduri ajutor financiar, dar și militar din partea Occidentului.

„Trump vrea să pună capăt pierderilor teribile de vieți omenești”

„Vinerea viitoare va fi importantă, deoarece va fi o ocazie de a-l testa pe Putin, de a vedea cât de serios este în ceea ce privește încheierea acestui război teribil”, a declarat Rutte în emisiunea „This Week” a postului ABC, citat de G4Media.

În discuția cu gazda Jonathan Karl, Rutte a precizat că Donald Trump este dispus să facă presiuni asupra președintelui Rusiei , în legătură cu acest război brutal.

„Cred că președintele Donald Trump vrea să pună capăt acestei situații. Vrea să pună capăt pierderilor teribile de vieți omenești. Vrea să pună capăt distrugerilor teribile aduse infrastructurii din Ucraina. Atât de mulți oameni își pierd viața. Se produc atât de multe distrugeri”, a comentat șeful NATO.

„Ucraina trebuie să fie o națiune suverană, care decide asupra propriului viitor geopolitic”

Donald Trump a fost și criticat pentru că a organizat o întâlnire cu Putin, fără președintele ucrainean Volodimir Zelenski, deși au existat sugestii că Zelenski ar putea fi totuși invitat.

În discuția cu Karl, Rutte a spus că vede întâlnirea din Alaska ca un punct de plecare valid, dar a fost de acord că nu este posibil niciun acord fără Ucraina sau fără a lua în considerare securitatea și independența pe termen lung a Ucrainei.

„Va fi, desigur, vorba despre garanții de securitate, dar și despre necesitatea absolută de a recunoaște că Ucraina își decide propriul viitor, că Ucraina trebuie să fie o națiune suverană, care decide asupra propriului viitor geopolitic, fără a avea, desigur, restricții asupra nivelului propriilor trupe militare, și că NATO nu trebuie să aibă restricții asupra prezenței noastre pe flancul estic, în țări precum Letonia, Estonia și Finlanda”,a punctat Mark Rutte. 

E oficial! Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni față în față, pe 15 august

Întâlnirea Donald Trump -Vladimir Putin va avea loc într-un stat cumpărat de SUA de la Imperiul Rus în 1867, pentru 7,2 milioane de dolari, când țarul Alexandru al II-lea se afla în pragul falimentului din cauza datoriilor de război.

Donald Trump a anunțat întâlnirea din data de 15 august pe rețeaua sa Truth Social, iar apoi aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a spus că locația este „destul de logică”, având în vedere proximitatea relativă a Alaskăi față de Rusia.

De asemenea, purtătorul de cuvânt a adăugat că Donald Trump a fost invitat în Rusia pentru un potential al doilea summit. Nu a existat însă nicio reacție imediată din partea Ucrainei.

Volodimir Zelenski reacționează după anunțul întâlnirii istorice dintre Trump și Putin

Președintele Ucrainei a respins ideea de a ceda teritorii în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia. Potrivit lui Volodimir Zelenski, orice decizie luată fără Ucraina este „o decizie împotriva păcii”, relatează CNN.

„Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea. Dar orice decizie împotriva țării noastre, orice decizie luate fără Ucraina este o decizie împotriva păcii. Ele nu vor realiza nimic. Sunt decizii moarte din naștere. Sunt decizii nefuncționale. Și cu toții avem nevoie de o pace reală și autentică. O pace pe care oamenii să o respecte”,a transmis președintele Ucrainei sâmbătă, într-un mesaj postat pe rețeaua X.ală și autentică. O pace pe care oamenii să o respecte”, a transmis președintele Ucrainei sâmbătă, într-un mesaj postat pe rețeaua X.

Sursă foto: Profimedia

