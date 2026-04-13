Peste 1.000 de polițiști care au dorit să ajungă șefi au picat la examen. Cei mai mulți nu au luat nota minimă

Andrei Dumitrescu
Peste 1.000 de polițiști care s-au înscris pentru ocuparea unor funcții de conducere au fost declarați respinși. Majoritatea nu au obținut nota minimă însă au fost și cazuri în care candidații nu s-au prezentat ori nu au îndeplinit condițiile de înscriere la examen.

Potrivit unui răspuns formulat de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) la solicitarea Gândul, din totalul funcțiilor de conducere din cadrul Poliției, la nivel național, peste 82 la sută sunt ocupate prin concurs – aproximativ 79 la sută de ofițeri și aproximativ 85 la sută de agenți.

Peste 3.500 de concursuri în ultimii trei ani

Dintre acestea, aproximativ 3.500 de funcții de conducere sunt prevăzute pentru ofițeri, iar aproximativ 3.600 de funcții de conducere, pentru agenți.

Totodată, spune sursa citată, atribuțiile funcțiilor de conducere sunt asigurate prin împuternicire pentru doar 7% în cazul ofițerilor de poliție și pentru aproximativ 3% în cazul subofițerilor.

În ultimii trei ani au fost organizate peste 3.500 de concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere. În peste 2.360 de cazuri a fost declarat „Admis” unul dintre candidați, însă, în peste 1.100 de situații, polițiștii au picat examenul.

Majoritatea au luat sub 7.00, care este nota minimă admisă, însă, potrivit IGPR, în unele cazuri fie nu au fost îndeplinite condițiile pentru ocuparea postului (n.r. vechimea obligatorie într-o funcție de conducere sau lipsa studiilor de specialitate), fie candidații nu s-au prezentat.

Peste 1.500 de șefi au ieșit la pensie

Surse din Poliție au declarat, pentru Gândul, că numărul mare de situații în care candidații au obținut note sub 7.00 ar fi generat de faptul că subiectele de examen au fost schimbate, iar peste 50 la sută din întrebări au legătură cu gestionarea unor cazuri practice, care reflectă realitatea din teren și implică mai puțină teorie, care poate fi învățată pe dinafară.

Valul uriaș de pensionări din structurile Ministerului Afacerilor Interne, care a adâncit în mod grav deficitul de personal, a implicat în mod natural și polițiștii aflați în funcții de comandă.

În aceste condiții, conform sursei citate, numai în perioada 1 ianuarie 2023 – 1 ianuarie 2026, peste 1.500 de polițiști cu funcții de conducere, dintre care aproape 900 de ofițeri și peste 600 de agenți, au ieșit la pensie.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Péter Magyar, despre România: ce declara viitorul lider de la Budapesta în vizitele din țara noastră
Digi24
Cea mai puțin vizitată țară din Europa, pentru că turiștii o găsesc „plictisitoare”
Cancan.ro
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Cum poate fi îngenuncheat Iranul cu un simplu telefon la Beijing. Soluția generalului care a condus armata SUA
Mediafax
Se cere demisia lui Kelemen Hunor după înfrângerea lui Viktor Orban din Ungaria
Click
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”
Digi24
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii Ormuz: „Suntem pe deplin «gata de acțiune»”
Cancan.ro
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Teodora Stoica după ce s-a vindecat complet de cancer! Alimentul de Paște pe care nu-l mai consumă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cât de des trebuie să verificăm anvelopele mașinilor?
Descopera.ro
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Cum ne pot afecta pielea primele raze de Soare de după iarnă?
CONTROVERSĂ Fiul lui Soros, mesaj după ce Orban a pierdut alegerile în Ungaria: „Poporul și-a luat țara înapoi”
01:08
Fiul lui Soros, mesaj după ce Orban a pierdut alegerile în Ungaria: „Poporul și-a luat țara înapoi”
FLASH NEWS CTP: Este prima înfrângere la scor a lui Trump, ayatollahul mincinoșilor, care l-a susținut bombastic și fără rezerve pe Orban
00:01
CTP: Este prima înfrângere la scor a lui Trump, ayatollahul mincinoșilor, care l-a susținut bombastic și fără rezerve pe Orban
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan îl felicită în limba engleză pe Péter Magyar pentru victoria din Ungaria. „Deschidem un nou capitol în relațiile româno-maghiare”
23:54
Nicușor Dan îl felicită în limba engleză pe Péter Magyar pentru victoria din Ungaria. „Deschidem un nou capitol în relațiile româno-maghiare”
ULTIMA ORĂ Emmanuele Macron îl felicită pe Péter Magyar pentru victoria la alegerile parlamentare: „Înaintăm împreună către o Europă mai suverană”
23:43
Emmanuele Macron îl felicită pe Péter Magyar pentru victoria la alegerile parlamentare: „Înaintăm împreună către o Europă mai suverană”
FLASH NEWS Miruță comentează rezultatele alegerilor din Ungaria. „Cetățenii vor ca Europa să meargă înainte”
23:16
Miruță comentează rezultatele alegerilor din Ungaria. „Cetățenii vor ca Europa să meargă înainte”
ULTIMA ORĂ Ursula von der Leyen, prima reacție după înfrângerea lui Orban: „Ungaria a ales Europa”
22:42
Ursula von der Leyen, prima reacție după înfrângerea lui Orban: „Ungaria a ales Europa”

Cele mai noi

Trimite acest link pe