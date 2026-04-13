Peste 1.000 de polițiști care s-au înscris pentru ocuparea unor funcții de conducere au fost declarați respinși. Majoritatea nu au obținut nota minimă însă au fost și cazuri în care candidații nu s-au prezentat ori nu au îndeplinit condițiile de înscriere la examen.

Potrivit unui răspuns formulat de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) la solicitarea Gândul, din totalul funcțiilor de conducere din cadrul Poliției, la nivel național, peste 82 la sută sunt ocupate prin concurs – aproximativ 79 la sută de ofițeri și aproximativ 85 la sută de agenți.

Peste 3.500 de concursuri în ultimii trei ani

Dintre acestea, aproximativ 3.500 de funcții de conducere sunt prevăzute pentru ofițeri, iar aproximativ 3.600 de funcții de conducere, pentru agenți.

Totodată, spune sursa citată, atribuțiile funcțiilor de conducere sunt asigurate prin împuternicire pentru doar 7% în cazul ofițerilor de poliție și pentru aproximativ 3% în cazul subofițerilor.

În ultimii trei ani au fost organizate peste 3.500 de concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere. În peste 2.360 de cazuri a fost declarat „Admis” unul dintre candidați, însă, în peste 1.100 de situații, polițiștii au picat examenul.

Majoritatea au luat sub 7.00, care este nota minimă admisă, însă, potrivit IGPR, în unele cazuri fie nu au fost îndeplinite condițiile pentru ocuparea postului (n.r. vechimea obligatorie într-o funcție de conducere sau lipsa studiilor de specialitate), fie candidații nu s-au prezentat.

Peste 1.500 de șefi au ieșit la pensie

Surse din Poliție au declarat, pentru Gândul, că numărul mare de situații în care candidații au obținut note sub 7.00 ar fi generat de faptul că subiectele de examen au fost schimbate, iar peste 50 la sută din întrebări au legătură cu gestionarea unor cazuri practice, care reflectă realitatea din teren și implică mai puțină teorie, care poate fi învățată pe dinafară.

Valul uriaș de pensionări din structurile Ministerului Afacerilor Interne, care a adâncit în mod grav deficitul de personal, a implicat în mod natural și polițiștii aflați în funcții de comandă.

În aceste condiții, conform sursei citate, numai în perioada 1 ianuarie 2023 – 1 ianuarie 2026, peste 1.500 de polițiști cu funcții de conducere, dintre care aproape 900 de ofițeri și peste 600 de agenți, au ieșit la pensie.

