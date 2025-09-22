După alerta de duminică dimineață, autoritățile au cerut pază şi atenţie sporită în școli și alte unități de învățământ. Ameninţările primite pe e-mail de mai multe unităţi medicale şi unităţi de învăţământ au pus pe jar părinții.

În urma alertei de duminică dimineață, Poliția Română și SRI au infirmat riscul de pericol în școlile din București, anunțând că nu există indicii care să confirme că ar fi reale amenințările recente primite pe e-mail de mai multe spitale și școli. În acest context, părinții sunt rugați ca pe viitor să ofere indicii dacă există alte suspiciuni de securitate.

Pază și atenție sporită

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a cerut luni pază şi atenţie sporită în spitale în contextul ameninţărilor primite pe e-mail de mai multe unităţi medicale şi unităţi de învăţământ, relatează Agerpres. Astfel, Alexandru Rogobete a solicitat spitalelor şi școlilor să raporteze orice încercare de breşe de securitate, precum şi orice ameninţare pe care o primesc, a confirmat luni pentru Agerpres Ministerul Sănătăţii.

Ministrul Sănătății a cerut pază suplimentară și atenție sporită în spitale, după ce mai multe unități medicale și instituții de învățământ au primit mesaje cu un evident caracter amenințător. Poliția Română, împreună cu Serviciul Român de Informații, a demarat verificări și a transmis că, până în prezent, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi reală.

Amenințarea de duminică a fost o alarmă falsă

Poliția Română a transmis, luni, că, în urma verificărilor efectuate cu SRI, a rezultat că nu există indicii care să confirme că ar fi reală amenințarea primită pe adresele oficiale de e-mail de mai multe instituții de învățământ și unele unități medicale.

„Duminică, Poliția Română a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ și unele unități medicale din țară au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare. După sesizare, structurile competente au desfășurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației. Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală”, a informat Poliția Română, pe pagina sa de Facebook.

