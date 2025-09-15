Prima pagină » Actualitate » Maurice Ravel și George Enescu – aniversați în evenimente memorabile, astăzi în Festivalul Enescu

Maurice Ravel și George Enescu – aniversați în evenimente memorabile, astăzi în Festivalul Enescu

Mara Răducanu
15 sept. 2025, 12:27, Actualitate
Maurice Ravel și George Enescu - aniversați în evenimente memorabile, astăzi în Festivalul Enescu

Pe 15 septembrie, publicul Festivalului Internațional George Enescu va descoperi două universuri sonore complementare, de început de secol XX, ce marchează 150 de ani de la nașterea lui Ravel și 70 de la trecerea în eternitate a lui Enescu.

După-amiaza, de la ora 16:30, Ateneul Român găzduiește un concert-eveniment dedicat lui Maurice Ravel. Orchestra Filarmonică din Monte-Carlo, condusă de Charles Dutoit, alături de celebra pianistă Martha Argerich, va interpreta câteva dintre cele mai iubite partituri ale compozitorului francez. Programul cuprinde suita orchestrală Ma mère l’Oye (Mama mea, gâsca), Concertul în sol major pentru pian și orchestră – cu ecouri de jazz – și elegantele Valsuri nobile și sentimentale.

În încheiere, Marea de Claude Debussy, transfigurare orchestrală inspirată de gravura japoneză (Marele Val). Ansamblul acestor lucrări propune publicului o incursiune fermecătoare în impresionismul francez.

În aceeași zi, de la ora 19:00, scena Operei Naționale București va fi cucerită de capodopera lui George Enescu – Oedipe, lucrare monumentală care l-a absorbit complet și pe care Enescu o considera împlinirea unei predestinări artistice. Sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare, Orchestra și Corul Operei Naționale București, alături de Corul de Copii al Operei Naționale București (coordonat de Smaranda Morgovan), vor prezenta producția semnată de cunoscutul regizor și scenograf Stefano Poda, cu Paolo Giani ca regizor asociat. Spectacolul reunește o distribuție impresionantă, compusă special pentru Festivalul Enescu: baritonul Ionuț Pascu în rolul lui Oedip, mezzo-sopranele Ruxandra Donose în Iocasta și Ramona Zaharia – Sfinxul, bas-baritonul Adrian Sâmpetrean – Creon, tenorul Paul Curievici – Laios, basul Vazgen Gazaryan – Marele Preot, basul Alexei Botnarciuc – Tiresias și soprana Kaarin Cecilia Phelps (laureată a Grand Prix Enesco la Concursul Internațional de Canto Georges Enesco din Paris), Antigona.

De la finețea și strălucirea impresionismului francez la amploarea tragică a mitului antic, ziua de 15 septembrie aduce publicului ocazia rară de a trăi două experiențe muzicale memorabile: la ora 16:30, la Ateneul Român, și la ora 19:00, la Opera Națională București.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programele. Vă rugăm să vizitați site-ul Festivalului Internațional George Enescu, http://www.festivalenescu.ro, pentru a fi la curent cu cele mai recente informații.

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai mari evenimente de muzică clasică la nivel mondial, organizat începând cu anul 1958. Cea de-a XXVII-a ediție are loc între 24 august și 21 septembrie 2025 și marchează 70 de ani de la trecerea în eternitate a marelui compozitor și muzician român, George Enescu. Tema din acest an este „Aniversări / Celebrations”, iar în program se regăsesc peste 100 de concerte susținute de peste 4.000 artiști din 28 de țări, ce aduc în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.

Festivalul Enescu, organizat de ARTEXIM, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și finanțat de Guvernul României prin Ministerului Culturii, este un adevărat brand de țară și un veritabil proiect de diplomație culturală. Motor cultural și economic ce atrage la București mii de turiști străini, festivalul susține industriile creative și consolidează imaginea României în lume.

Sursă foto: ARTEXIM – George Enescu International Festival & Competition

