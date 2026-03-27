Medicii vor putea citi analizele de tip CT și RMN de la distanță. Ministrul Sănătății a semnat ordinul care digitalizează radiologia

Bianca Dogaru
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri un proiect prin care analizele de tip radiografie, CT sau RMN vor putea fi interpretate de medici aflați în alte localități. Această măsură, numită teleradiologie, permite spitalelor care au aparate moderne, dar nu au suficienți specialiști, să trimită imaginile digital către experți din toată țara. Astfel, pacienții nu vor mai aștepta săptămâni întregi pentru un rezultat și nu vor mai fi nevoiți să călătorească în alte orașe pentru un diagnostic.

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rogobete – ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Tehnologia digitală scurtează listele de așteptare

Prin noul ordin, ministrul susține că imaginile captate în orașe mici pot fi transmise instantaneu prin sisteme securizate către centrele universitare.

„Pentru prima dată, facem schimbări reale în modul în care funcționează telemedicina și teleradiologia în sistemul de sănătate. Am pus în transparență decizională ordinul de ministru care introduce și reglementează utilizarea teleradiologiei și interpretarea la distanță a investigațiilor imagistice. Interpretarea nu mai este limitată de locație, ci se bazează pe expertiza medicului. Radiologia devine astfel un serviciu conectat, modern, care poate răspunde mai rapid nevoilor pacienților. Altfel spus, aducem diagnosticul mai aproape de oameni”, a spus Rogobete.

„Răspuns mai rapid, aproape de casă”

Rogobete a subliniat că expertiza medicului este cea care contează, nu prezența lui fizică în clădirea spitalului. Sistemul digital va fi unul integrat, ceea ce înseamnă că toate informațiile clinice ale pacientului vor ajunge în siguranță la medicul care face interpretarea.

„Foarte important: calitatea actului medical rămâne prioritară. Diagnosticul trebuie să fie la același nivel de acuratețe, iar informațiile clinice și protocoalele sunt obligatorii. În același timp, sistemele digitale vor respecta standarde stricte de securitate cibernetică, pentru protejarea datelor medicale. Direcția este clară: un sistem de sănătate conectat, în care pacientul primește răspuns mai rapid, aproape de casă. Digitalizarea în sănătate înseamnă timp câștigat pentru medici și acces mai bun pentru oameni.”

