Medicul Diaconu, ex-consilierul lui Rafila, îi răspunde lui Voiculescu în scandalul vaccinurilor: „Vlad, pe tine nu te sună nimeni din minister” 

Medicul Gabriel Diaconu, ex-consilierul lui Alexandru Rafila, i-a oferit un răspuns tranșant lui Vlad Voiculescu prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare. Diaconu îl acuză pe fostul ministru al Sănătății că a încercat să-și schimbe discursul în privința gestionării campaniei de vaccinare. 

În mesajul postat pe Facebook, Gabriel Diaconu critică modul în care Vlad Voiculescu, fost ministru PSD al Sănătății, a gestionat perioada în care s-a aflat la conducerea Ministerului, dar și poziționările publice și eforturile „isterice” ale acestuia.

Ex-consilerul lui Alexandru Rafila și-a început mesajul spunând că a privit amuzat „eforturile din ce în ce mai isterice ale lui Vlad Voiculescu de-a schimba narativa” și a continuat cu o serie de puncte adresate direct fostului ministru. Medicul susține că Vlad Voiculescu nu mai are acces sau influență în cadrul Ministerului Sănătății și subliniază că nimeni nu-l mai contactează pe acesta.

„Pe tine nu te sună nimeni din Ministerul Sănătății. Nici spontan, nici nu te sună înapoi oricât te-ai interesa tu de ce mai e pe-acolo.”

„Știai foarte bine ce stocuri de vaccinuri ai”

Gabriel Diaconu face referire și la responsabilitățile politice și administrative în care Vlad Voiculescu, alături de alți oficiali, s-ar fi implicat în deciziile cu privire la achiziționarea și gestionarea vaccinurilor. De asemenea, medicul mai spune că informațiile despre stocurile de vaccinuri și strategia de vaccinare erau cunoscute și critică decziile luate la acel moment.

„Ai de lămurit în justiție, împreună cu liberalul Cîțu, cu USR-ista Mihăilă, cu Moldovan, cu micuța voastră coterie, ce Dumnezeu ați făcut în perioada în care erai ministru. Știai foarte bine ce stocuri de vaccinuri ai când ți-a predat Woody ștacheta. Știai foarte bine și care era intenția de vaccinare. A doua cocoașă a primului val a fost mai onorabil decât tine. Ai fost informat și tu, abramburel, și a fost informat și premierul, că ce faceți nu doar că nu servește campaniei de vaccinare anti-COVID, dar e foarte posibil că face rău. A fost Cîțu care s-a trezit să deturneze campania, și-ai fost tu care din prima zi i-ai pus bețe în roate”.
De asemenea, Diaconu susține că România a continuat să achiziționze vaccinuri într-o cantitate ridicată și spune că discuția nu este despre partide politice sau decizii politice, ci despre oameni care nu știau ce au de făcut. Medicul acuză modul în care a fost gestionată campania de vaccinare.

„Toată discuția asta NU e despre partide politice, sau decizii politice. E despre idioți care ori nu știau ce-au de făcut, ori habar n-aveau pe ce lume sunt. Logica simplă spune că ori ai fost idiot, ori nu știai pe ce lume ești. Nu de alta dar, cu toate obiecțiile lui Nazare, la scurt timp după venirea lui Mihăilă la Minister, Vlad, și într-o perioadă în care tu erai ZILNIC acolo ca să continui să faci un „pustiu” de bine, România s-a trezit să mai cumpere aproape 40 de milioane (!!!!) de doze de vaccin”.

România trebuie să-i achite 600 de milioane de euro companiei Pfizer

Reamintim că România a pierdut în primă instanță procesul deschis de compania farmaceutică Pfizer în Belgia, pe fondul refuzului Guvernului țării noastre de a achita peste 20 de milioane de doze de vaccin COVID-19. Este vorba de o decizie în primă instanță care obligă România să achite 600 de milioane de euro companiei farmaceutice Pfizer.

