Mesaje de „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică. Ce urări să trimiți celor dragi pe 8 septembrie

Mesaje de „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică. În data de 8 septembrie, aproape 2,2 milioane de cetățeni își serbează onomastica. Iată ce urări pot fi trimise celor dragi, colegilor și prietenilor.

Aproape 2,2 milioane de cetățeni își serbează onomastica, la această dată. Conform datelor, circa 1,8 milioane de persoane de sex feminin poartă numele de „Maria”. Altfel, statisticile arată că aproape 270.000 de persoane poartă numele de „Mariana” și circa 51.000 de persoane se numesc „Marinela”.

Pe 8 septembrie, mulți creștini își sărbătoresc onomastica. Este o zi cu o încărcătură religioasă puternică, presărată cu tradiții și cutume bisericești, dar și cu momente de sărbătoare, bucurie și dăruire. În această zi, se spune că este bine să transmiți urări frumoase celor dragi.

10 mesaje de „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică pentru familie

„La mulți ani de Sfânta Maria! Să fii mereu înconjurată de iubire și fericire. Fie ca această zi sfântă să îți aducă bucurii nenumărate și sănătate!”

„La mulți ani cu zâmbete, îmbrățișări și momente speciale! Îți doresc o zi minunată și un an plin de reușite.”

„Îți doresc o zi minunată, la fel de frumoasă ca numele tău! La mulți ani! Să ai parte de fericire.”

„La mulți ani de Sfânta Maria! Să ai parte de iubire și liniște sufletească. Fie ca norocul și sănătatea să te însoțească mereu!”

„La mulți ani! Să te bucuri de fiecare clipă din viața ta. Îți doresc o zi plină de surprize plăcute și amintiri frumoase.”

„Fie ca Sfânta Maria să-ți aducă bucurie și liniște sufletească. La mulți ani cu sănătate și iubire.”

„La mulți ani și multe zâmbete în drumul tău! Fie ca viața ta să fie plină de pace și armonie!”

„La mulți ani! Să ai o viață presărată cu vise împlinite, iar fiecare clipă să fie ca o floare în grădina fericirii tale.”

„Fie ca bucuriile să curgă în viața ta ca un râu limpede și nesfârșit. La mulți ani!”

„Să-ți fie sufletul mereu senin, iar inima plină de speranță ca cerul după ploaie. La mulți ani de Sfânta Maria.”

10 mesaje de „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică pentru prieteni și colegi de muncă

„Fie ca fiecare zi să-ți aducă parfum de flori și clipe pline de poezie. La mulți ani! Să-ți fie sufletul ca o carte plină de povești minunate.”

„La mulți ani! Să ai parte de zâmbete curate, de îmbrățișări calde și de vise împlinite.”

„La mulți ani cu sănătate, iubire și fericire nesfârșită! Dumnezeu să te călăuzească mereu și să-ți dea liniște sufletească!”

„Fie ca fiecare zi să-ți aducă un strop de magie și o rază de lumină care să te însoțească mereu. La mulți ani! Să-ți fie viața un cântec dulce, iar inima un izvor de iubire.”

„La mulți ani și să fii mereu o rază de soare pentru cei din jur! Fie ca această zi sfântă să-ți aducă pace și bucurii nenumărate.”

„La mulți ani, Maria! Să ai parte de sănătate și iubire infinită. Îți doresc ca Dumnezeu să te binecuvânteze mereu!”

„Să fii mereu înconjurat de iubire și armonie! La mulți ani plini de bucurie și speranță!”

„La mulți ani de Sfânta Maria Mică! Să ai parte de sănătate și liniște sufletească. Sărbătorește cu inima deschisă și cu zâmbetul pe buze!”

„Îți doresc ca fiecare zi să fie mai frumoasă decât cea precedentă! La mulți ani! Să ai parte de oameni dragi și momente fericite.”

„La mulți ani de Sfânta Maria! Să fii ca o melodie ce răsună frumos în inimile celor dragi.”

