Prima pagină » Actualitate » Mesaje de „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică. Ce urări să trimiți celor dragi pe 8 septembrie

Mesaje de „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică. Ce urări să trimiți celor dragi pe 8 septembrie

07 sept. 2025, 20:18, Actualitate
Mesaje de „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică. Ce urări să trimiți celor dragi pe 8 septembrie
Mesaje de „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică / foto: Shutterstock

Mesaje de „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică. În data de 8 septembrie, aproape 2,2 milioane de cetățeni își serbează onomastica. Iată ce urări pot fi trimise celor dragi, colegilor și prietenilor.

Aproape 2,2 milioane de cetățeni își serbează onomastica, la această dată. Conform datelor, circa 1,8 milioane de persoane de sex feminin poartă numele de „Maria”. Altfel, statisticile arată că aproape 270.000 de persoane poartă numele de „Mariana” și circa 51.000 de persoane se numesc „Marinela”.

Pe 8 septembrie, mulți creștini își sărbătoresc onomastica. Este o zi cu o încărcătură religioasă puternică, presărată cu tradiții și cutume bisericești, dar și cu momente de sărbătoare, bucurie și dăruire. În această zi, se spune că este bine să transmiți urări frumoase celor dragi.

10 mesaje de „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică pentru familie

Iată 10 mesaje pe care le poți trimite de Sfânta Maria Mică membrilor familiei.

  • „La mulți ani de Sfânta Maria! Să fii mereu înconjurată de iubire și fericire. Fie ca această zi sfântă să îți aducă bucurii nenumărate și sănătate!”
  • „La mulți ani cu zâmbete, îmbrățișări și momente speciale! Îți doresc o zi minunată și un an plin de reușite.”
  • „Îți doresc o zi minunată, la fel de frumoasă ca numele tău! La mulți ani! Să ai parte de fericire.”
  • „La mulți ani de Sfânta Maria! Să ai parte de iubire și liniște sufletească. Fie ca norocul și sănătatea să te însoțească mereu!”
  • „La mulți ani! Să te bucuri de fiecare clipă din viața ta. Îți doresc o zi plină de surprize plăcute și amintiri frumoase.”
  • „Fie ca Sfânta Maria să-ți aducă bucurie și liniște sufletească. La mulți ani cu sănătate și iubire.”
  • „La mulți ani și multe zâmbete în drumul tău! Fie ca viața ta să fie plină de pace și armonie!”
  • „La mulți ani! Să ai o viață presărată cu vise împlinite, iar fiecare clipă să fie ca o floare în grădina fericirii tale.”
  • „Fie ca bucuriile să curgă în viața ta ca un râu limpede și nesfârșit. La mulți ani!”
  • „Să-ți fie sufletul mereu senin, iar inima plină de speranță ca cerul după ploaie. La mulți ani de Sfânta Maria.”

10 mesaje de „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică pentru prieteni și colegi de muncă

Iată câteva mesaje de „La mulți ani” care pot fi trimise prietenilor și colegilor de muncă, potrivit Digi24.

  • „Fie ca fiecare zi să-ți aducă parfum de flori și clipe pline de poezie. La mulți ani! Să-ți fie sufletul ca o carte plină de povești minunate.”
  • „La mulți ani! Să ai parte de zâmbete curate, de îmbrățișări calde și de vise împlinite.”
  • „La mulți ani cu sănătate, iubire și fericire nesfârșită! Dumnezeu să te călăuzească mereu și să-ți dea liniște sufletească!”
  • „Fie ca fiecare zi să-ți aducă un strop de magie și o rază de lumină care să te însoțească mereu. La mulți ani! Să-ți fie viața un cântec dulce, iar inima un izvor de iubire.”
  • „La mulți ani și să fii mereu o rază de soare pentru cei din jur! Fie ca această zi sfântă să-ți aducă pace și bucurii nenumărate.”
  • „La mulți ani, Maria! Să ai parte de sănătate și iubire infinită. Îți doresc ca Dumnezeu să te binecuvânteze mereu!”
  • „Să fii mereu înconjurat de iubire și armonie! La mulți ani plini de bucurie și speranță!”
  • „La mulți ani de Sfânta Maria Mică! Să ai parte de sănătate și liniște sufletească. Sărbătorește cu inima deschisă și cu zâmbetul pe buze!”
  • „Îți doresc ca fiecare zi să fie mai frumoasă decât cea precedentă! La mulți ani! Să ai parte de oameni dragi și momente fericite.”
  • „La mulți ani de Sfânta Maria! Să fii ca o melodie ce răsună frumos în inimile celor dragi.”

Autorul recomandă:

Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică. Ce e bine să faci pe 8 septembrie pentru sănătate și fericire

Ce să NU faci de Sfânta Maria. Gestul interzis care ar putea atrage ghinion

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Citește și

EXTERNE Se trage cortina peste Regele modei. Giorgio Armani va fi înmormântat luni la Milano
20:54
Se trage cortina peste Regele modei. Giorgio Armani va fi înmormântat luni la Milano
ACTUALITATE Caz revoltător în București. Un bărbat a lovit în cap un copil de 3 ani, chiar în prezența mamei sale: „Am țipat după ajutor!”
20:43
Caz revoltător în București. Un bărbat a lovit în cap un copil de 3 ani, chiar în prezența mamei sale: „Am țipat după ajutor!”
POLITICĂ Lista neagră a opoziției. Parlamentarul AUR Mugur Mihăescu dezvăluie nepotismele de la ANCOM, ASF și ANRE
20:34
Lista neagră a opoziției. Parlamentarul AUR Mugur Mihăescu dezvăluie nepotismele de la ANCOM, ASF și ANRE
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu acuză o nouă FRAUDĂ: „Folosește ilegal numele și imaginea mea” / Pericolele reclamate de fostul prezidențiabil
19:49
Călin Georgescu acuză o nouă FRAUDĂ: „Folosește ilegal numele și imaginea mea” / Pericolele reclamate de fostul prezidențiabil
ACTUALITATE „Îngerul” care a schimbat destinele a 300 de copii din România. O mamă a creat „Clopoțelul prieteniei” prin care ajutorul merge direct la copil
19:40
„Îngerul” care a schimbat destinele a 300 de copii din România. O mamă a creat „Clopoțelul prieteniei” prin care ajutorul merge direct la copil
VIDEO Deputatul USR Alexandru Dimitriu, HUIDUIT în Parlament, după ce i-a jignit pe membrii AUR: „Interlopi, țepari ce sunteți”
19:39
Deputatul USR Alexandru Dimitriu, HUIDUIT în Parlament, după ce i-a jignit pe membrii AUR: „Interlopi, țepari ce sunteți”
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Digi24
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Cancan.ro
Un copil de doar 10 ani a murit după ce a plâns timp de 10 ore. Ce avea micuțul în sânge
Prosport.ro
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
Adevarul
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Click
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Și dacă Putin și Xi chiar vorbeau serios? Cât de aproape suntem de momentul în care vom putea atinge 150 de ani
Digi24
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
Cancan.ro
Pe ce dată vine iarna în București, de fapt. Meteorologii Accuwerather anunță prima temperatura negativă în Capitală
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Unde se ducea Cristi, tânărul de 21 de ani mort în accidentul de la Budeasa. Rudele şi prietenii, în şoc
StirileKanalD
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
KanalD
El este bărbatul de 40 de ani care a murit ars de viu, după ce s-a prăbușit cu mașina de pe podul de pe Centura Capitalei. Ar fi suferit din dragoste
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Opel Frontera 2025 - „spaima” lui Duster? Ce am descoperit la testul din România
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Capital.ro
Călin Georgescu, direct în fața judecătorilor. Ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale
Evz.ro
Locul din România în care o fată a venit într-un car de foc
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Cine este iubitul fiicei Maiei Morgenstern, Adrian Ciobanu? Acesta este un cunoscut actor, devenit de curând și tătic!
RadioImpuls
Mesaje pentru începutul noului an școlar 2025-2026. Idei de urări pentru elevi, profesori și părinți: „Să pornești cu încredere în acest nou capitol și să te bucuri de fiecare pas pe care îl faci spre cunoaștere. Succes!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Motivul ciudat pentru care rechinilor-fantomă le cresc dinți pe frunte
VIDEO Ilie Bolojan avertizează că statul român riscă să intre în COMPLICAȚII bugetare tot mai mari: „Vrem să reducem deficitul cât mai aproape de 6%”
19:39
Ilie Bolojan avertizează că statul român riscă să intre în COMPLICAȚII bugetare tot mai mari: „Vrem să reducem deficitul cât mai aproape de 6%”
ACTUALITATE Numerele extrase la LOTO, duminică, 7 septembrie 2025
19:13
Numerele extrase la LOTO, duminică, 7 septembrie 2025
ACTUALITATE Topul celor mai populare obiective în rândul turiștilor, în județul Maramureș. Celebra Mocanița și bisericuțele de lemn se află printre preferințe
19:10
Topul celor mai populare obiective în rândul turiștilor, în județul Maramureș. Celebra Mocanița și bisericuțele de lemn se află printre preferințe
ACTUALITATE Scene de coșmar într-un parc din București. O tânără a fost urmărită și agresată de partener. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni nu voia să o ajute”
18:36
Scene de coșmar într-un parc din București. O tânără a fost urmărită și agresată de partener. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni nu voia să o ajute”
SPORT Edi Iordănescu, dezvăluiri de la Varșovia! „Cea mai grea funcție în Polonia este cea de șef de stat și aia de antrenor la Legia”
18:09
Edi Iordănescu, dezvăluiri de la Varșovia! „Cea mai grea funcție în Polonia este cea de șef de stat și aia de antrenor la Legia”
VIDEO Ilie Bolojan apără reforma ANRE, ASF și ANCOM: „Nu este un MOFT și nici o opțiune”
17:57
Ilie Bolojan apără reforma ANRE, ASF și ANCOM: „Nu este un MOFT și nici o opțiune”