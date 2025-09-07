Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică. Ce e bine să faci pe 8 septembrie pentru sănătate și fericire

Sfânta Maria Mică este sărbătorită de creștini la data de 8 septembrie, în fiecare an. Iată ce tradiții și obiceiuri se respectă în această zi.

La data de 8 septembrie, creștinii celebrează Sfânta Maria Mică sau Nașterea Domnului. Spre deosebire de sărbătoarea din 15 august, adică Adormirea Maicii Domnului, Sfânta Maria Mică este o sărbătoare plină de bucurie.

Atât ortodocșii, cât și catolicii întâmpină cu multă fericire venirea pe lume a Maicii Domnului. Aceasta a fost un dar de la Dumnezeu pentru Ioachim și Ana, care s-au rugat mulți ani pentru un copil.

Cu toate că Biserica Ortodoxă obișnuiește să prăznuiască ziua morții sfinților, ei, bine, în cazul Fecioarei Maria, dar și a lui Ioan Botezătorul, se celebrează și nașterea, aceștia având o misiune unică.

Cea mai veche scriere despre nașterea Fecioarei Maria ar fi, de fapt, un imn din secolul al VI-lea.

Tradi ții și obiceiuri de Sf ânta Maria Mic ă , 8 septembrie 2025

Potrivit tradiției populare, ziua de Sfânta Maria Mică influențează tot anul. Astfel, cei care respectă tradițiile și obiceiurile vor avea parte de sănătate, noroc și roade bogate. De asemenea, ei își protejează casa de ghinion și necazuri.

Ziua de 8 septembrie ar trebui să-i prindă pe creștini la Biserică, ascultând slujba, rugându-se și aprinzând o lumânare pentru Maica Domnului. Ea le va aduce liniște în suflet și binecuvântări. De asemnea, în ziua de 8 septembrie, femeile pot să împartă struguri la biserică și prune, pentru sufletele celor adormiți, și pot să aprindă o candelă în casă, pentru alungarea spiritelor rele.

Tot pentru această sărbătoare, casa trebuie să fie primenită, să fie curățenie și ordine. Prin urmare, cei care locuiesc în ea vor avea parte de armonie și prosperitate. Pe data de 8 septembrie însă, nu se lucrează și nu se face focul în casă. Nici de mâncare nu se pregătește, deoarece aceste lucruri atrag ghinionul.

La data de 8 septembrie se culeg plante și flori de toamnă, ele având puteri tămăduitoare, iar după această data nu se mai culeg. Tot în data de 8 septembrie, păsările pleacă spre țările calde, iar insectele și reptilele se retrag în pământ.

Unii creștini aleg ca de Sfânta Maria Mică să țină post și să facă acte de binefacere.

De asemenea, femeile care își doresc copii se pot ruga la Fecioara Maria pentru o astfel de binecuvântare. Aceasta este protectoarea mamelor și le va asculta rugăciunile.

Rug ăcine puternică pentru Sf ânta Maria Mic ă , 8 septembrie 2025

„Sfânta Maria, mă îndrept plin de încredere către Tine, cerându-ți ajutor! Cred cu tărie că mă vei asculta în necazul meu și mă vei sprijin când îmi este greu. Spre a-ți arăta recunoștința mea, îți făgăduiesc să fac cunoscută și altora această rugăciune. Te rog cu umilință să îmi aduci liniște în tristețea și durerile mele. În numele negrăitei rugăciuni și bucurii care ți-a cuprins inima când ai oferit adăpost Mântuitorului lumii în casa ta din Bretania, te implor, roagă-te pentru mine și familia mea ca să-L păstrăm pe Dumneze în inimă astfel încât să ne învretnicim a primi ajutor în nevoile noastre, mai ales în durerea care mă copleșește acum (dorința se rostește acum). Te implor, Ajutătoarea celor aflați în suferință, înfrânge orice greutăți precum ai înfrânt balaurul care șade la picioarele tale. Amin.”

