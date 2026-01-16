Prima pagină » Actualitate » Mesajul care i-a adus unui bucureştean două amenzi în valoare de 1.200 lei. L-a proiectat, cu un dispozitiv, pe o clădire din Capitală

Luiza Dobrescu
16 ian. 2026, 12:28, Actualitate

Adunarea publică de joi seara, din Capitală, a scos din case mai bine de câteva mii de români care au venit să protesteze împotriva legii Vexler, dar şi împotriva măsurilor de austeritate impuse de guvern. În timp ce mulţimea se deplasa de la Universitate spre Ateneu, un motociclist a oprit peste drum de mulţime şi, cu ajutorul unui proiector, a postat un mesaj pe o clădire din apropiere. Manifestanţii au început să urle şi să înjure.

Cunoscutul protestatar care a postat prima dată mesajul „Marş la Moscova”, destinat lui Călin Georgescu, a revenit în seara protestului organizat de AUR şi Acţiunea Conservatoare.

Adrian Bazavan, căci aşa se numeşte bărbatul, a fost amendat de jandarmi, cu 1.000 de lei, şi pus imediat sub protecţie de către forţele de ordine.

„În contextul adunării publice din data de 15.01.2025, din Piața Universității, pe timpul deplasării manifestanților, un bărbat a proiectat un mesaj pe o clădire, stârnind indignarea celorlalți participanți la adunarea publică.

Totodată, pentru protecția persoanei în cauză și a celorlalți participanți la manifestație, a fost nevoie de intervenția jandarmilor.

Astfel, bărbatul în cauză a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 de lei, în conformitate cu prevederile art. 26, lit. e) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

e) instigarea prin orice mijloace, inițierea sau recurgerea la acțiuni violente sau alte manifestări, cu intenția de zădărnicire ori tulburare, în orice mod, a adunărilor publice”, transmit jandarmii.

La rândul său, Bazavan, scrie pe pagina de facebook un mesaj prin care îşi justifică gestul: „Ne luăm tricolorul înapoi!”

Acelaşi protestatar a fost amendat şi pe 1 Decembrie 2025, de Poliţia Română, cu 200 de lei, pentru acelaşi mesaj postat, însă acesta spune că „tot iubesc și nu denigrez, Poliția Română, Jandarmeria și Statul! Sunt ale noastre și în general își fac treaba foarte bine”.

„Poliția Română m-a amendat pentru că am “perturbat activitățile desfășurate de un grup de cetățeni cu ocazia zilei naționale a României”.

Cetățenii care au mânjit Ziua Națională, Catedrala Reîntregirii, Monumentul Unirii și Imnul Național cu sloganurile lor politice minoritare. Iar pentru că am spus un mesaj în dezacord cu ei, m-au lovit și îmbrâncit. Iar în plus, tot eu sunt amendat. De cei care m-au lovit, n-am auzit încă nimic.

Dar tot iubesc și nu denigrez, Poliția Română, Jandarmeria și Statul! Sunt ale noastre și în general își fac treaba foarte bine, având o mulțime de oameni competenți. Le mulțumesc”, a mai scris Bazavan, pe facebook, la postarea în care apare amenda primită.

