Toni Neacșu: ”Trăim în țara în care constituția și referendumurile se încalcă sub scuza necesității”

31 dec. 2025, 11:48, Actualitate
Printr-o postare pe Facebook, Toni Neacșu a criticat  referendumul pe justiție din 2019, inițiat de Klaus Iohannis, și ordonanța recentă a Guvernului privind organizarea judiciară, acuzând manipularea opiniei publice și aplicarea selectivă a regulilor constituționale.

Avocatul Neacșu a rememorat scrutinul inițiat de Klaus Iohannis, criticând efectele sale: În 2019 am denunțat referendumul lui Klaus Iohanis pe justiție ca fiind exclusiv politicianist, strict electoral, populist și, mai ales contraproductiv pe termen lung.” El explică că majoritatea cetățenilor „a crezut că votează pentru principii când în realitate doar întărea capitalul electoral al lui Klaus Iohannis și atât”. Avocatul subliniază că moratoriul parlamentar și guvernamental impus atunci a dus la întârzieri uriașe în rezolvarea problemelor legate de prescripția răspunderii penale: „Obligația trebuia îndeplinită, constituțional, în 45 de zile, s-a făcut după exact 1374 de zile!”

Toni Neacșu: ”Avem o populație manipulată extrem de ușor de politicieni sub acoperirea mantrei populiste”

Referendumul interzisese ordonanțele de urgență în domeniul organizării judiciare, dar Neacșu critică tocmai aplicarea selectivă a acestei reguli de către Guvern: „Ieri, Guvernul a emis o ordonanță de urgență exact în domeniul organizării judiciare … Solicitarea e a CSM, iar Ministerul Justiției și Consiliul Legislativ au ignorat neconstituționalitatea crasă, pentru că urgența chiar o impunea.”

Avocatul denunță manipularea populației și ”ipocrizia” ONG-urilor: „Asta pentru că avem o populație manipulată extrem de ușor de politicieni sub acoperirea mantrei populiste a ‘independenței justiției’. ONG-urile care în 2019 incriminau cu mânie orice modificare a codului penal … sunt exact cele care acum doresc să le umple din nou pentru mize exact contrare, împotriva justiției, dar desigur în numele aceleiași mantre rostite obsesiv, independența justiției.”

De altfel, avocatul a subliniat aplicarea selectivă a presiunii politice: Cei care susțineau agresiv Referendumul lui Iohanis, pentru că lovea în Liviu Dragnea și în PSD și îi asigura acestuia al doilea mandat, tac acum, pentru că Ilie Bolojan e al lor. Doamne ferește să fi fost un premier psd-ist, urgia se pornea!”, a scris avocatul, pe pagina sa de Facebook.

