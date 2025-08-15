Mesajul transmis de Casa Albă chiar în momentul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska

A trecut mai bine de o oră de la întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, la Anchorage, în Alaska. Este o întâlnire extrem de important, iar rezultatele summit-ului sunt așteptate de întreaga planetă. Nu mai puțin de șase ore ar urma să dureze această întâlnire, iar tensiunea e la cote maxime.

Casa Albă a postat mai multe mesaje referitoare la întâlnirea dintre liderul american și liderul rus, însoțite de imagini.

„Istoric”, a fost unul dintre mesajele Casei Albe.

Tot Casa Albă a titrat: „Urmărind pacea la Summit-ul istoric, cu Donald Trump și președintele Vladimir Putin în Alaska. În numai o oră de la postare, internauții au trimis mii de mesaje, semn că situația prezintă un interes crucial pentru omenire.

