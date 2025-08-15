Prima pagină » Actualitate » Mesajul transmis de Casa Albă chiar în momentul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska

Mesajul transmis de Casa Albă chiar în momentul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska

16 aug. 2025, 00:38, Actualitate
Mesajul transmis de Casa Albă chiar în momentul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska Galerie Foto 1

A trecut mai bine de o oră de la întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, la Anchorage, în Alaska. Este o întâlnire extrem de important, iar rezultatele summit-ului sunt așteptate de întreaga planetă. Nu mai puțin de șase ore ar urma să dureze această întâlnire, iar tensiunea e la cote maxime.

Casa Albă a postat mai multe mesaje referitoare la întâlnirea dintre liderul american și liderul rus, însoțite de imagini.

Istoric”, a fost unul dintre mesajele Casei Albe.

Tot Casa Albă a titrat: Urmărind pacea la Summit-ul istoric, cu Donald Trump și președintele Vladimir Putin în Alaska. În numai o oră de la postare, internauții au trimis mii de mesaje, semn că situația prezintă un interes crucial pentru omenire.

Autorul recomandă:

Războiul mut dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce ascund GESTURILE celor mai puternici oameni ai planetei

Mediafax
Reacția lui Putin când a fost întrebat dacă va 'înceta să mai ucidă civili'
Digi24
Unde s-a oprit Putin înainte de a merge în Alaska. Orașul a fost fondat de către prizonierii trimiși în Gulag
Cancan.ro
Ce susțin că făceau, de fapt, polițiștii din Prahova acuzați că au bătut o femeie. Femeia ar fi fost lovită cu pumnii și trasă de păr
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Mediafax
Bolojan, interviu pentru Bloomberg: ' Trebuie să luăm toate aceste reforme în succesiune rapidă'
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Antena 3
Nimeni n-a auzit de a doua cea mai bogată femeie din lume, care are o avere de peste 80 de miliarde de euro
Digi24
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
Cancan.ro
Cauza morții artistei Emilia Istvan. De ce s-a stins din viață Mili de la Timișoara
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Românii care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier, obligaţi să aibă POS şi să dea bon fiscal
StirileKanalD
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
KanalD
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO – Frustrarea unui proprietar de Toyota. Și-a dus furia pe TikTok
Descopera.ro
Ceva cu o formă CIUDATĂ a fost găsit în Cosmos
Capital.ro
Imposibil pentru românii cu carte electronică de identitate. Avertisment pentru cei cu buletin cu cip: Obligație revine…
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța, de Ziua Marinei! Care este motivul și unde s-a aflat președintele României, în acest timp?
RadioImpuls
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Universitatea Harvard, acuzată de cenzură după anularea unor materiale academice despre Palestina