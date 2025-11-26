Prima pagină » Actualitate » Mesajul transmis de Doru Octavian Dumitru, după ce a fost internat în spital. Ce a dezvăluit comediantul

26 nov. 2025, 15:20, Actualitate
Doru Octavian Dumitru a fost internat de urgență la spital pe 21 octombrie, înaintea unui spectacol pe care îl avea la Onești.

Celebrul comediant a suferit un AVC și a avut nevoie de îngrijirea medicilor. În după-amiaza zilei de 21 octombrie 2025 comediantului i s-a făcut brusc rău și a fost nevoie să fie transportat la spital de urgență.

Comediantul a primit îngrijiri la spitalul de la Bacău, iar apoi medicii au hotărât să îl transporte la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Acolo, specialiștii au hotărât să îi facă o trombectomie pentru îndepărtarea unui cheag.

Intervenţia a fost realizată cu succes de o echipă multidisciplinară alcătuită din medic neurolog, medic ATI şi medic radiolog intervenţionist, în cadrul laboratorului de angiografie al spitalului. Procedura s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă şi a avut un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator. In prezent pacientul este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale”, au spus reprezentanţii spitalului în luna octombrie.

Acum, acesta s-a recuperat și a transmis un mesaj sincer tuturor celor care s-au rugat pentru el și l-au susținut în această perioadă. De asemenea, el le-a transmis sănătate și gânduri bune tuturor celor care se confruntă cu probleme de sănătate sau perioade dificile în această perioadă.

După perioada de recuperare, Doru Octavian Dumitru a postat o imagine pe contul său de Facebook și a transmis un mesaj emoționant, dezvăluind problemele de sănătate recente l-au făcut aprecieze și mai mult viața, conexiunile lui cu cei dragi și sprijinul necondiționat pe care l-a primit.

Îți mulțumesc Dumnezeul meu pentru toate darurile vieții, dar mai ales pentru răbdarea ta cu noi. Mulțumesc pentru toți oamenii prezenți în viața mea, pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru toți fanii mei. Iertat fiu de cei pe care poate i-am dezamăgit ori i-am nedreptățit.

Mulțumesc Dumnezeul meu pentru am fost binecuvântat de tine, deschizându-mi calea să dăruiesc râsete. Pentru îngăduința ta ca eu îndrăznesc cred prin munca mea pot aduc oamenilor bucurie, veselie și uitare de griji. fiți ocrotiți și sănătoși oamenilor dragi, alături de toți cei importanți sufletelor voastre. Iubirea adevărată fie scut și călăuză în toate câte le împliniți. Mângâierea gândului meu către toți cei care sunt singuri, bolnavi, care se simt ai nimănui, pentru toți cei care acum sunt încercați de viață.

Imagine: Foto Doru Octavian Dumitru

Copyright doar cu permisiunea artistului.

(Text #DoruOctavianDumitru postat original în data: Noiembrie 22, 2024… Căutând prin amintirile lunii noiembrie de prin anii trecuți, am dat peste acest text. Ce gândeam atunci reflectă ce gândesc acum. Un text cât se poate de actual care reflectă 100% din ceea ce simt în prezent)”, a notat comediantul la descrierea noii sale postări pe contul lui de Facebook.

