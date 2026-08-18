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Mesajul trimis de Andrew Tate, din pușcărie, pentru bodyguarzii români care îi păzesc fortăreața din Pipera. Influencerul milionar nu pare optimist

Andrei Dumitrescu
Mesajul trimis de Andrew Tate, din pușcărie, pentru bodyguarzii români care îi păzesc fortăreața din Pipera. Influencerul milionar nu pare optimist
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Arestat la Miami împreună cu fratele său, Andrew Tate a transmis, prin avocat, un mesaj către bodyguarzii care păzesc vila pe care cei doi influenceri o dețin în cartierul Pipera, din Voluntari. Anunțul denotă faptul că fostul sportiv ia serios în calcul o pedeapsă cu închisoarea.

Frații Andrew și Tristan Tate, în vârstă de 39 și respectiv 38 de ani, au fost arestați la Miami, la data de 18 iulie, în urma unei cereri de extrădare din partea Marii Britanii. Aceștia sunt acuzați de către anchetatorii britanici de viol, agresiune și facilitarea traficului de ființe umane pentru exploatare sexuală și au, în total, 59 de capete de acuzare.

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Ce se întâmplă cu lefurile bodyguarzilor din România

Cei doi influenceri au fost încarcerați la penitenciarul Centrul Federal de Detenție (Federal Detention Center – FDC), unde, pentru protecția lor, ar fi fost izolați de restul deținuților.

Frații Tate, înconjurați de bogyguarzi, în România

Surse Gândul, au afirmat că, deși este închis la aproape 10.000 de kilometri distanță față de vila deținută în România, Andrew Tate le-ar fi transmis bodyguarzilor săi un mesaj.

Milionarul i-ar fi anunțat că nu trebuie să-și facă griji pentru locurile lor de muncă deoarece, indiferent de decizia instanței și oricât de grea ar fi o eventuală condamnare, vor continua să-și primească salariile.

Bodyguarzii fraților Tate sunt, majoritatea, foști polițiști sau jandarmi care au activat în structurile de intervenție rapidă ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Frații Tate, acuzați de viol și în România

Autoritățile americane au cerut de la DIICOT și de la procurorii britanici informații care reies din dosarele penale pe care cei doi frați le au în cele două state.

Procurorii DIICOT ar fi trimis în SUA mai multe documente din care reiese că frații Tate ar fi încercat să influențeze 19 victime, cu scopul de a-și modifica declarațiile.

Fratii Andrew și Tristan Tate au fost reținuți la Miami

În România, frații Tate au fost trimiși în judecată pentru infracțiuni de criminalitate organizată și exploatare sexuală.

Procurorii DIICOT i-au acuzat că ar fi racolat mai multe tinere, inclusiv prin celebra metodă „loverboy”, pe care le-ar fi exploatat sexual în special pentru producerea de materiale pornografice.

Totodată, cei doi sunt acuzați și de viol și trafic de minori. Aceștia ar fi încasat din exploatarea fetelor, pe piața sexului virtual, peste 1,5 milioane de dolari.

În plus, procurorii DIICOT au stabilit că frații cu cetățenie americană și britanică ar fi încercat să determine unele victime, dar și martori, să își schimbe declarațiile.

Comentarii 3
  • Alec Alec

    Nu au facut nimic ilegal. Este aceeasi ideologie soroshista care urmareste cu disperare pe cei care spun adevarul. Ideologia bolsevica pedofila sorosh. Pedofilii si criminalii sunt protejati de sistem, in timp ce oamenii care spun adevarul sunt haituiti. Pentru ca au urmaritori TINERI! Pentru ca pot distruge sistemul. Nu sunt un admirator al lor. Eu CRED IN ISRAEL! Nu in ZIONISMUL „ELITILOR” MONDIALI, iubitorii de razboaie si sacrificii umane pentru avutia lor (zionismul este o miscare financiar-politica aparuta in lumina in 1898)Sunt lucruri pe care ei le sustin care sunt impinse intr-o masculinitate exacerbata. Fratii Tate devin niste monstri incercand sa invinga alti monstri.
    guntle rothschild: daca fiii mei nu doreau razboaie, nu exista nici unul.

  • Ioan Verdes

    Faini feciori ! Unul și unul !La cel chel i s-a făcut părul măciucă, la câte acuzații i se aduc… Asta e, „ulciorul nu merge de multe ori la apă” !

  • Marius George

    Din fericire sistemul penitenciarelor si legile din USA sunt mult mai greu de eludat cu bani sau fara …indiferent de cati multi bani ai ..odata intrat greu sa mai iesi ! Oricum acesti doi „frati” bimbos brothers si-au gasit in sfarsit locul! dealtfel bine meritat ! Alec Alec ce limba prietenoasa ai pentru recturile acestor doi paria !

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