Prima pagină » Actualitate » Companiile Meta și YouTube, obligate să plătească despăgubiri unei tinere care a reclamat că a devenit dependentă de rețelele de socializare

foto caracter ilustrativ, sursa: Shutterstock

Caz neobișnuit ajuns pe rolul instanțelor de judecată din SUA, arată Mediafax. Un tribunal din California a stabilit că giganții Meta și YouTube trebuie să plătească milioane de dolari despăgubiri sub formă de daune unei tinere în vârstă de 20 de ani care a reclamat că a devenit dependentă de rețelele de socializare.

Un juriu a decis că Meta și YouTube și-au conceput platformele pentru a atrage utilizatorii tineri fără a-și face griji privind sănătatea și bunăstarea lor.

Reclamanta a acuzat probleme de sănătate mintală

Decizia juriului din California a fost luată miercuri și ar putea influența rezultatul a mii de procese similare care acuză companiile IT care operează rețele de socializare că provoacă daune în mod deliberat.

La proces, tânăra a declarat că a devenit dependentă de rețelele de socializare în copilărie și că acest fapt i-a accentuat problemele de sănătate mintală.

După mai bine de 40 de ore de deliberări, majoritatea juraților a decis că reclamanta are dreptate și merită să primească despăgubiri de 3 milioane de dolari, reprezentând daune.

Ulterior, jurații au recomandat și daune punitive suplimentare de 3 milioane de dolari, după ce au decis că firmele au acționat cu rea-intenție, opresiune sau fraudă în vătămarea copiilor prin intermediul platformelor lor. Totuși, conform legislației americane, judecătorul are ultimul cuvânt în ceea ce privește cuantumul daunelor acordate.

Se înmulțesc reclamațiile împotriva Meta

Compania Meta a pierdut al doilea proces în numai o săptămână, după ce un juriu din New Mexico a stabilit că rețelele de socializare dăunează sănătății mintale și siguranței copiilor, încălcând legea statului.

Meta, compania-mamă care deține Instagram și Facebook, și firma YouTube, deținută de Google, au emis declarații de presă în care susțin că nu sunt de acord cu verdictul și au promis că vor explora opțiunile legale, inclusiv apelurile.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe