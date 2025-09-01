Prima pagină » Actualitate » Meteo 1 septembrie 2025. Temperatură maximă de 32°C, în prima zi de toamnă. Zonele în care sunt anunțate averse și intensificări ale vântului

01 sept. 2025, 09:59, Actualitate
Meteo 1 septembrie 2025. Specialiștii în meteorologie anunță o temperatură maximă de 32°C, pentru ziua în curs. Prima zi de toamnă vine cu valori termice ridicate pentru mai multe regiuni din țară. De asemenea, meteorologii anunță intensificări ale vântului și averse, însă pentru anumite arii. Vezi prognoza meteo pentru toate regiunile României, mai jos. 

Meteo 1 septembrie 2025. Prima zi a lunii septembrie aduce temperaturi maxime de 24 – 32°C, în regiunile României. Ziua în curs va aduce intensificări ale vântului, dar și averse în anumite zone ale țării.

Meteo 1 septembrie 2025: cum va fi vremea în România, astăzi

În regiunile din sudul și sud-estul României sunt anunțate valori termice mai ridicate, de până la 32°C. În general, vremea în Bărăgan și Dobrogea va fi plăcută. În zona litoralului, în prima parte a zilei, există posibilitatea să se înregistreze precipitații.

Față de ziua de 31 august, în nordul Munteniei și în sudul Moldovei, valorile termice se vor menține în jurul a 31°C. Precipitațiile ar putea să apară la altitudini mai mari.

În Bucovina și în jumătatea nordică a Moldovei sunt așteptate averse (îndeosebi la altitudini mari), iar vântul se va intensifica. Valorile termice se vor menține în jurul a 31°C. În Maramureș și nordul Transilvaniei vor fi prezente precipitațiile. În Satu Mare, de exemplu, vor fi 28°C. Circa 30°C vor fi și în ținuturile vestice, iar valorile termice din Transilvania se vor situa la 27°C.

În anumite zone din Oltenia vor fi precipitații, iar în Luna Dunării sunt anunțate 32°C. În sudul României ar putea apărea averse (în zonele înalte) și intensificări ale vântului, de-a lungul zilei. În București, temperatura maximă se va situa la 31°C.

Apa Mării Negre se va situa la 23°C pe 1 septembrie 2025. Vremea pe litoral se va menține însorită, iar valorile termice maxime se vor situa la 31°C.

Temperaturile maxime ale zilei

  • Satu Mare: 28°C;
  • Suceava: 27°C;
  • Iași: 31°C;
  • Galați: 31°C;
  • Constanța: 31°C;
  • Buzău: 30°C;
  • Brașov: 24°C;
  • București: 31°C;
  • Miercurea Ciuc: 24°C;
  • Cluj-Napoca: 26°C;
  • Drobeta Turnu Severin: 30°C;
  • Sibiu: 26°C;
  • Craiova: 31°C;
  • Timișoara: 30°C;
  • Oradea: 28°C;
  • Deva: 26°C.

Sursă foto: Shutterstock

