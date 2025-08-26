Zăpadă în august, în Munții Bucegi! Imagini spectaculoase cu ninsoarea așternută pe Vârful Omu, la finalul lunii

S-a așternut zăpada în Munții Bucegi, acum, spre finalul lunii august 2025! Mai mulți turiști au surprins imagini spectaculoase cu ninsoarea așternută pe Vârful Omu. Deși ne aflăm spre finalul verii, în anumite zone montane înalte pare că iarna și-a făcut simțită prezența. Au fost înregistrate și temperaturi negative.

În zonele montane înalte ale României s-au așternut primii fulgi de nea. În ultimele zile, temperaturile au oscilat, iar în anumite părți ale țării s-au înregistrat valori termice negative. Pe Vârful Omu, de exemplu, a fost înregistrat un episod de ninsoare. Persoanele prezente în zona montană au capturat îndată câteva imagini cu ninsoarea, apoi filmarea a ajuns pe rețelele de socializare.

Zăpadă în august, în Munții Bucegi: record absolut de temperaturi!

Vă reamintim că la Miercurea Ciuc s-au înregistrat circa -2 grade Celsius. O temperatură de -1 grad Celsius s-a înregistrat la Vârful Omu, dar și la Stâna de Vale și Obârșia Lotrului.

Peste noapte, și garderoba turiștilor și localnicilor s-a schimbat. Dacă zilele trecute ieșirile în natură nu necesitau haine groase, de data aceasta turiștii au trecut, peste noapte, la jachete. A fost înregistrat un record al lunii august în privința temperaturilor: -1,7 grade Celsius, la Miercurea Ciuc. Ninsoarea s-a așternut și la cota +2.000, în Munții Rodnei, arată Observatornews.ro.

De altfel, o serie de fotografii cu pământ și vegetația înghețate, peste care s-a așternut bruma, au fost postate și pe pagina de Facebook „Meteo Plus”.

Ce transmit meteorologii?

La ora actuală (26 august 2025, ora 12:00) nu există nicio avertizare meteorologică emisă în România. Însă, meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii august și începutul lunii septembrie 2025. Încet și sigur, toamna își va intra în drepturi, spre jumătatea lunii septembrie. Vezi AICI cum va fi vremea până pe 22 septembrie 2025, conform ANM.

Sursă foto: Facebook „Meteo Plus” / capturi video Facebook Radu Manta