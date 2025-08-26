Prima pagină » Actualitate » Zăpadă în august, în Munții Bucegi! Imagini spectaculoase cu ninsoarea așternută pe Vârful Omu, la finalul lunii

Zăpadă în august, în Munții Bucegi! Imagini spectaculoase cu ninsoarea așternută pe Vârful Omu, la finalul lunii

26 aug. 2025, 12:16, Actualitate
Zăpadă în august, în Munții Bucegi! Imagini spectaculoase cu ninsoarea așternută pe Vârful Omu, la finalul lunii
Galerie Foto 8

S-a așternut zăpada în Munții Bucegi, acum, spre finalul lunii august 2025! Mai mulți turiști au surprins imagini spectaculoase cu ninsoarea așternută pe Vârful Omu. Deși ne aflăm spre finalul verii, în anumite zone montane înalte pare că iarna și-a făcut simțită prezența. Au fost înregistrate și temperaturi negative.

Vezi galeria foto
8 poze

În zonele montane înalte ale României s-au așternut primii fulgi de nea. În ultimele zile, temperaturile au oscilat, iar în anumite părți ale țării s-au înregistrat valori termice negative. Pe Vârful Omu, de exemplu, a fost înregistrat un episod de ninsoare. Persoanele prezente în zona montană au capturat îndată câteva imagini cu ninsoarea, apoi filmarea a ajuns pe rețelele de socializare.

Zăpadă în august, în Munții Bucegi: record absolut de temperaturi!

Vă reamintim că la Miercurea Ciuc s-au înregistrat circa -2 grade Celsius. O temperatură de -1 grad Celsius s-a înregistrat la Vârful Omu, dar și la Stâna de Vale și Obârșia Lotrului.

Peste noapte, și garderoba turiștilor și localnicilor s-a schimbat. Dacă zilele trecute ieșirile în natură nu necesitau haine groase, de data aceasta turiștii au trecut, peste noapte, la jachete. A fost înregistrat un record al lunii august în privința temperaturilor: -1,7 grade Celsius, la Miercurea Ciuc. Ninsoarea s-a așternut și la cota +2.000, în Munții Rodnei, arată Observatornews.ro.

De altfel, o serie de fotografii cu pământ și vegetația înghețate, peste care s-a așternut bruma, au fost postate și pe pagina de Facebook „Meteo Plus”.

Ce transmit meteorologii?

La ora actuală (26 august 2025, ora 12:00) nu există nicio avertizare meteorologică emisă în România. Însă, meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii august și începutul lunii septembrie 2025. Încet și sigur, toamna își va intra în drepturi, spre jumătatea lunii septembrie. Vezi AICI cum va fi vremea până pe 22 septembrie 2025, conform ANM.

Autorul recomandă:

Cabana BABELE, aflată la cota 2.200 în inima Bucegilor, scoasă la vânzare. Locația s-ar putea transforma într-unul hotel exclusivist. Cât costă

Meteorologii Accuweather anunță un nou val de caniculă în România. Data exactă la care scăpăm definitiv de căldură

Urmează o iarnă grea în Europa, cu un climat sever, viscol și ninsori abundente. Avertismentul meteorologilor pentru finalul lui 2025

Sursă foto:  Facebook „Meteo Plus” / capturi video Facebook Radu Manta

Mediafax
Caz revoltător! Nou-născut, luat la o oră după naștere de la mamă, pe motiv că aceasta are traume
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
Năsui: Criză? Nu e chiar pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat, bine mersi
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
O ucraineancă de 23 de ani a fugit din țară pentru că se temea de război. Când a ajuns în SUA ceva teribil i s-a întâmplat
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Ce se întâmplă doctore
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la față?
observatornews.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Când începe anul școlar 2025-2026. Ministrul Educației a făcut noi declarații: „Îmi este foarte greu să fac predicţii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Nuțu Cămătaru dezvăluie: L-am ajutat pe Marian Vanghelie în alegeri
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Scene de groază la Paris: Un vlogger român, vânat de traficanți pe stradă „Omoară-l dacă mai filmează!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Peste 400 de gene legate de îmbătrânirea accelerată, descoperite de cercetători
SPORT Nelu Varga rupe tăcerea despre Louis Munteanu, atacantul dat dispărut de la CFR Cluj. „Se inventează povești. Nu-mi vine să cred”
13:39
Nelu Varga rupe tăcerea despre Louis Munteanu, atacantul dat dispărut de la CFR Cluj. „Se inventează povești. Nu-mi vine să cred”
EXTERNE Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul
13:37
Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul
ECONOMIE Ministrul FINANȚELOR se joacă cu nervii antreprenorilor! Propune o nouă modificare a capitalului social minim pentru SRL-uri: „Un sistem adaptiv”
13:14
Ministrul FINANȚELOR se joacă cu nervii antreprenorilor! Propune o nouă modificare a capitalului social minim pentru SRL-uri: „Un sistem adaptiv”
ULTIMA ORĂ Curtea de Apel București suspendă de miercuri toate ședințele de judecată, ca formă de PROTEST la măsurile impuse de Guvernul Bolojan
13:11
Curtea de Apel București suspendă de miercuri toate ședințele de judecată, ca formă de PROTEST la măsurile impuse de Guvernul Bolojan
EXTERNE Noi TENSIUNI între Ucraina și Ungaria. Kievul și Budapesta continuă schimbul de replici după atacul asupra conductei Drujba
13:07
Noi TENSIUNI între Ucraina și Ungaria. Kievul și Budapesta continuă schimbul de replici după atacul asupra conductei Drujba
ECONOMIE Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Există 2 tipuri importante de companii: sectoare ciclice și sectoare defensive”
13:04
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Există 2 tipuri importante de companii: sectoare ciclice și sectoare defensive”