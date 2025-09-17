Meteo 17 septembrie 2025. Cod galben de vânt puternic în 15 județe. Sunt anunțate ploi în majoritatea regiunilor

A fost actualizată prognoza meteo pentru ziua de 17 septembrie 2025. Specialiștii în meteorologie au emis un cod galben de vânt puternic în 15 județe, azi și mâine. Sunt anunțate ploi în majoritatea regiunilor, iar temperaturile maxime se situează între 15°C și 25°C.

Meteorologii au emis prognoza pentru ziua în curs. Datele meteorologice arată că miercuri, 17 septembrie 2025, se vor înregistra maxime de 15-16°C în depresiunile estie ale Transilvaniei. Altfel, maxima atinge 25°C în Oltenia. În majoritatea regiunilor din țară sunt anunțate ploi.

Meteo 17 septembrie 2025. Vremea se răcește în majoritatea regiunilor

Înnorări și reprize de ploaie vor fi în Dobrogea și Bărăgan. Aici, temperaturile maxime ating 21°C. Precipitațiile vor fi prezente și în nordul Munteniei și Moldova sudică. Averse vor fi și în Bucovina și nordul Moldovei, acolo unde temperaturile vor fi mai mici cu 5-6°C, față de ziua precedentă.

Temperatura maximă va atinge 22°C în nordul Transilvaniei, iar 23°C se vor înregistra în ținuturile vestice. În mai multe județe din țară se vor înregistra intensificări ale vântului.

Temperaturile maxime înregistrate azi

București: 20°C, plouă;

Constanța: 22°C, plouă;

Iași: 18°C, plouă;

Galați: 18°C, plouă;

Buzău: 19°C, plouă;

Miercurea Ciuc: 16°C, plouă;

Suceava: 18°C, plouă;

Craiova: 25°C;

Cluj-Napoca: 20°C;

Satu Mare: 22°C;

Oradea: 22°C;

Deva: 21°C;

Timișoara: 23°C,

Drobeta Turnu Severin: 25°C;

Sibiu: 20°C, plouă;

Pitești: 22°C, plouă;

Slobozia: 19°C, plouă;

Călărași: 21°C, plouă;

Tulcea: 20°C, plouă;

Brașov: 16°C, plouă;

Brăila: 18°C, plouă;

Focșani: 18°C, plouă;

Bacău: 18°C, plouă;

Piatra Neamț; 18°C, plouă;

Zalău: 20°C;

Baia Mare: 22°C;

Bistrița: 21°C;

Târgu Mureș: 21°C, plouă;

Râmnicu Vâlcea: 24°C, plouă;

Ploiești: 20°C, plouă;

Giurgiu: 21°C, plouă;

Predeal: 13°C, plouă.

Cod galben de intensificări ale vântului în mai multe zone

Primul cod galben este valabil pentru ziua de 17 septembrie 2025, intervalul 12:00 – 21:00. Zonele afectate: județele Mehedinți și Dolj.

„Pe parcursul zilei de miercuri (17 septembrie), în județele Mehedinți și Dolj, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

Notă: intensificări ale vântului vor fi local și în restul teritoriului, cu viteze în general de 40…45 km/h, iar la munte de peste 70…80 km/h. Temperaturile maxime vor fi semnificativ mai scăzute față de ziua de ieri”, transmite ANM.

Al doilea cod galben este valabil pentru ziua de 18 septembrie 2025, intervalul 10:00 – 18:00.

„Pe parcursul zilei de joi (18 septembrie), în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h”, transmite ANM.

Sursă foto: colaj Shutterstock, meteoromania.ro