Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru următoarele luni în România. Primele ninsori anunțate în țara noastră.

Ne aflăm la jumătatea lunii septembrie 2025 și temperaturile nu dau semne să scadă prea mult.

Meteorologii Accuweather estimează, pentru această perioadă, chiar și 30 de grade, deși vremea de toamnă începe să-și pună, treptat, amprenta asupra României.

Cea mai scăzută temperatură până la finele lui septembrie va fi de 18 grade Celsius și ne mai așteaptă două zile de ploaie, în 17 și 28 septembrie.

Accuweather a actualizat prognoza meteo pentru luna octombrie 2025

În octombrie 2025, situația se schimbă, cel puțin la nivelul Capitalei. Astfel, vom avea o primă săptămână cu ploi și temperaturile vor scădea până la 16 grade Celsius.

„Recordul” va fi stabilit în ziua de 20 octombrie, când vom avea, cel mai probabil, potrivit Accuweather, doar 13 grade. Pregătiți-vă, deci, hainele de toamnă-iarnă!

De asemenea, în noiembrie, temperaturile nu vor mai trece de 18 grade Celsius și vom avea chiar și 3 grade, spre sfârșitul lunii.

Accuweather: Când vin primele ninsori în București

În decembrie vom trece, desigur, în zona cu temperaturi negative. Primele ninsori vor veni undeva în 8-11 decembrie, când vom avea 3 grade Celsius, anunță meteorologii Accuweather.

Sursa foto: Accuweather / Arhiva personală

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

