Meteo 20 august 2025. Sunt anunțate ploi și temperaturi de până la 33 de grade Celsius

Meteo 20 august 2025. Sunt anunțate precipitații în anumite zone din țară. De asemenea, valorile termice maxime se vor situa la 33 de grade Celsius.

Astăzi, 20 august 2025, vreme se va încălzi în majoritatea regiunilor. Meteorologii anunță temperaturi maxime de până la 33 de grade Celsius, în zonele vestice. Noaptea, valorile termice vor atinge 14 grade Celsius.

Specialiștii în meteorologie transmit că vântul va sufla slab, astăzi, din direcția sud-vest, cu o viteză de circa 3 km/h. De vineri, 22 august, meteorologii anunță că se va întoarce canicula.

Valorile termice vor ajunge la 31 de grade Celsius, în sudul României. Noaptea, valorile termice sub așteptate să coboare până la 15 grade Celsius. Umiditatea va fi crescută în nordul țării, unde sunt așteptate maxime de 25 de grade Celsius. Valorile termice minime vor coborî până la 11 grade Celsius.

În București, vremea se va menține însorită cu o valori maxime de 31 de grade Celsius. Înnorări vor apărea spre seară, iar noaptea se vor înregistra 18 grade Celsius.

În Dobrogea și Bărăgan sunt așteptate ploi trecătoare. Nori de ploaie vor apărea și în Moldova și nordul Munteniei, în a doua parte a zilei. În nordul Transilvaniei și în Maramureș va ploua la noapte. Câteva reprize de ploaie ar putea să apară și la munte.

Cod galben de ceață pentru zona depresionară a județului Harghita

Meteorologii au emis un cod galben de ceață, în această dimineață, pentru zona depresionară a județului Harghita. Este valabil până la ora 09:00. Codul galben este valabil pentru mai multe localități: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu. Se semnalează ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Sursă foto: colaj Shutterstock