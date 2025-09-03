Meteo 3 septembrie 2025. Cod galben de caniculă în 20 de județe din România. Temperaturile ajung la 37°C

Meteo 3 septembrie 2025. A fost emisă prognoza meteorologică pentru ziua în curs. Începând cu ora 12:00 va intra în vigoare un cod galben de caniculă în 20 de județe din România. Temperaturile ajung la 37°C, astăzi.

Meteorologii anunță o zi călduroasă de septembrie. Începând cu ora 12:00, intră in vigoare un cod galben de caniculă. Acesta este valabil în 20 de județe din țară, iar temperaturile trec de 35°C, pragul termic considerat a fi canicular.

Meteo 3 septembrie 2025: Cod galben de caniculă în 20 de județe

Codul galben este valabil în intervalul 12:00 – 21:00, astăzi.

„Miercuri (03 septembrie) în Oltenia, în Muntenia, în sudul Moldovei și în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade, izolat mai ridicate în sudul Munteniei, spre 36…37 de grade”, transmite ANM.

Vremea în țară

Deși spre seară va ploua în Banat, iar după-amiză vor fi averse în zonele montane, va predomina o vreme călduroasă. Precipitațiile ar putea să apară și în sud-vestul Transilvaniei. În Dobrogea și Bărăgan, valorile termice vor fi mai ridicate în termometre, spre deosebire de ziua de ieri.

Vreme caniculară este anunțată în Moldova sudică și în nordul Munteniei. În nordul Moldovei și în Bucovina, temperaturile maxime se vor situa între 29°C și 32°C. În Maramureș și în nordul Transilvaniei, temperaturile maxime vor fi de 31°C – 32°C. Vremea caniculară vine și în Oltenia, unde se vor înregistra maxime de până la 35°C. Temperatură maximă de 37°C se va înregistra în ținuturile sudice.

Apa mării va fi în jur de 23°C

Vremea la munte se va menține călduroasă, însă vor fi perioade cu precipitații, îndeosebi în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali. Pe litoral, temperaturile vor ajunge până la 30°C, iar apa mării se va situa la 23°C, arată Știrile Pro TV.

Vremea în București, azi, 3 septembrie 2025

A fost actualizată și prognoza meteo pentru zona Municipiului București. Se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice de cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic.

„Prognoză Meteorologică pentru intervalul 03.09.2025, ora 09:00 – 03.09.2025, ora 21:00: Vremea va fi caniculară, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 35…37 de grade”, transmite ANM.

Sursă foto: Shutterstock