Meteorologii Accuweather anunță când încep ploile de toamnă în România. Prognoza meteo atipică pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025

Meteorologii Accuweather au pregătit prognoza meteo pentru această toamnă și anunță, oficial, când încep ploile în România. După un val de căldură în prima lună a acestui anotimp, va urma o perioadă cu o scădere treptată a temperaturilor. Apoi, precipitațiile își fac apariția, însă valorile termice vor urca, din nou, în termometre. Vremea va oscila în următoarele 3 luni.

Update 8 septembrie 2025, ora 10:10. Temperaturile maxime care se vor înregistra luni, 8 septembrie 2025:

București: 31

Constanța: 28°C

Galați: 30°C

Iași: 28°C

Buzău: 28°C

Craiova: 30°C

Drobeta Turnu Severin: 31°C

Sibiu: 26°C

Pitești: 29°C

Brașov: 26°C

Cluj-Napoca: 26°C

Deva: 26°C

Timișoara: 30°C

Oradea: 29°C

Satu Mare: 27°C

Suceava: 25°C

Miercurea Ciuc: 24°C

Slobozia: 30°C

Călărași: 30°C

Tulcea: 29°C

Focșani: 29°C

Brăila: 30°C

Bacău: 27°C

Piatra Neamț: 26°C

Bistrița: 27°C

Zalău: 25°C

Târgu Mureș: 27°C

Predeal: 23°C

Toamnă atipică în România

Ne-am putea aștepta la o toamnă atipică, cu temperaturi care vor oscila și cu reprize de ploaie. Meteorologii Accuweather anunță care sunt zilele din septembrie, octombrie și noiembrie 2025 când se vor înregistra precipitații, dar și intervalele când se vor înregistra valori termice situate peste pragul specific al perioadei.

Accuweather: 3 zile cu ploi în septembrie 2025

În luna septembrie 2025 se vor înregistra temperaturi maxime situate între 18 și 35 de grade Celsius. În primele două săptămâni ale lunii septembrie, temperaturile din timpul zilei nu vor scădea sub 27 de grade Celsius. Noaptea, temperaturile minime vor ajunge până la 15 grade Celsius. Apoi, se înregistrează o răcire treptată a vremii.

În a doua parte a lunii septembrie 2025, meteorologii Accuweather anunță câteva zile cu precipitații, precum:

16 septembrie 2025: va ploua. Temperatura maximă de 26 de grade, temperatură minimă de 14 grade.

27 septembrie 2025: va ploua: Temperatură maximă de 19 grade, temperatură minimă de 9 grade.

28 septembrie 2025: va ploua: Temperatură maximă de 18 grade. Noaptea, se vor înregistra 8 grade.

Accuweather: un octombrie atipic, în prima parte

Vremea va fi atipică și în luna octombrie 2025, conform prognozei întocmite de Accuweather. Se vor înregistra temperaturi mai mari față de specificul perioadei. În prima parte a lunii octombrie, valorile maxime se vor situa între 18 și 24 de grade Celsius. Apoi, treptat, valorile termice vor începe să scadă.

În a doua parte a lunii octombrie, sunt anunțate ploi:

13 octombrie 2025: descărcări electrice. Temperatura maximă de 17 grade, temperatură minimă de 11 grade.

16 octombrie 2025: va ploua. Temperatura maximă va ajunge la 16 grade Celsius. Temperatura minimă va coborî până la 4 grade.

18 octombrie 2025: va ploua. Temperatura maximă va ajunge la 15 grade Celsius. Noaptea, valorile termice ajung la 4 grade.

20 octombrie 2025: va ploua. Temperatura maximă va ajunge la 15 grade Celsius. Noaptea, valorile termice ajung la 8 grade.

21 octombrie 2025: va ploua. Temperatura maximă va ajunge la 14 grade Celsius. Noaptea, valorile termice ajung la 6 grade.

8 zile ploioase în noiembrie 2025

Mai multe zile ploioase se vor înregistra în noiembrie 2025. Accuweather anunță 8 zile cu precipitații. Temperaturile maxime se vor situa între 6 și 13 grade Celsius. Temperaturile minime vor fi între 4 și -2 grade Celsius.

1 noiembrie 2025: va ploua. Temperatură maximă de 12 grade, temperatură minimă de 3 grade.

2 noiembrie 2025: se vor înregistra precipitații. Temperatură maximă de 11 grade, temperatură minimă de 4 grade.

4 noiembrie 2025: va ploua. Temperatură maximă de 11 grade, temperatură minimă de 0 grade.

8 noiembrie 2025: va ploua. Temperatură maximă de 9 grade, temperatură minimă de -1 grad.

11 noiembrie 2025: va ploua. Temperatură maximă de 9 grade, temperatură minimă de 2 grade.

12 noiembrie 2025: va ploua. Temperatură maximă de 8 grade, temperatură minimă de 5 grade.

13 noiembrie 2025: va ploua. Temperatură maximă de 8 grade, temperatură minimă de 3 grade.

14 noiembrie 2025: va ploua. Temperatură maximă de 12 grade, temperatură minimă de -2 grade.

Sursă foto: Shutterstock / Accuweather