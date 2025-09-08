Prima pagină » Actualitate » Meteorologii Accuweather anunță când încep ploile de toamnă în România. Prognoza meteo atipică pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025

Meteorologii Accuweather anunță când încep ploile de toamnă în România. Prognoza meteo atipică pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025

08 sept. 2025, 10:10, Actualitate
Meteorologii Accuweather anunță când încep ploile de toamnă în România. Prognoza meteo atipică pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025
Meteorologii Accuweather anunță când încep ploile de toamnă în România

Meteorologii Accuweather au pregătit prognoza meteo pentru această toamnă și anunță, oficial, când încep ploile în România. După un val de căldură în prima lună a acestui anotimp, va urma o perioadă cu o scădere treptată a temperaturilor. Apoi, precipitațiile își fac apariția, însă valorile termice vor urca, din nou, în termometre. Vremea va oscila în următoarele 3 luni.

Update 8 septembrie 2025, ora 10:10. Temperaturile maxime care se vor înregistra luni, 8 septembrie 2025:

  • București: 31
  • Constanța: 28°C
  • Galați: 30°C
  • Iași: 28°C
  • Buzău: 28°C
  • Craiova: 30°C
  • Drobeta Turnu Severin: 31°C
  • Sibiu: 26°C
  • Pitești: 29°C
  • Brașov: 26°C
  • Cluj-Napoca: 26°C
  • Deva: 26°C
  • Timișoara: 30°C
  • Oradea: 29°C
  • Satu Mare: 27°C
  • Suceava: 25°C
  • Miercurea Ciuc: 24°C
  • Slobozia: 30°C
  • Călărași: 30°C
  • Tulcea: 29°C
  • Focșani: 29°C
  • Brăila: 30°C
  • Bacău: 27°C
  • Piatra Neamț: 26°C
  • Bistrița: 27°C
  • Zalău: 25°C
  • Târgu Mureș: 27°C
  • Predeal: 23°C

Toamnă atipică în România

Ne-am putea aștepta la o toamnă atipică, cu temperaturi care vor oscila și cu reprize de ploaie. Meteorologii Accuweather anunță care sunt zilele din septembrie, octombrie și noiembrie 2025 când se vor înregistra precipitații, dar și intervalele când se vor înregistra valori termice situate peste pragul specific al perioadei.

Accuweather: 3 zile cu ploi în septembrie 2025

În luna septembrie 2025 se vor înregistra temperaturi maxime situate între 18 și 35 de grade Celsius. În primele două săptămâni ale lunii septembrie, temperaturile din timpul zilei nu vor scădea sub 27 de grade Celsius. Noaptea, temperaturile minime vor ajunge până la 15 grade Celsius. Apoi, se înregistrează o răcire treptată a vremii.

În a doua parte a lunii septembrie 2025, meteorologii Accuweather anunță câteva zile cu precipitații, precum:

  • 16 septembrie 2025: va ploua. Temperatura maximă de 26 de grade, temperatură minimă de 14 grade.
  • 27 septembrie 2025: va ploua: Temperatură maximă de 19 grade, temperatură minimă de 9 grade.
  • 28 septembrie 2025: va ploua: Temperatură maximă de 18 grade. Noaptea, se vor înregistra 8 grade.

Vremea în septembrie 2025

Accuweather: un octombrie atipic, în prima parte

Vremea va fi atipică și în luna octombrie 2025, conform prognozei întocmite de Accuweather. Se vor înregistra temperaturi mai mari față de specificul perioadei. În prima parte a lunii octombrie, valorile maxime se vor situa între 18 și 24 de grade Celsius. Apoi, treptat, valorile termice vor începe să scadă.

În a doua parte a lunii octombrie, sunt anunțate ploi:

  • 13 octombrie 2025: descărcări electrice. Temperatura maximă de 17 grade, temperatură minimă de 11 grade.
  • 16 octombrie 2025: va ploua. Temperatura maximă va ajunge la 16 grade Celsius. Temperatura minimă va coborî până la 4 grade.
  • 18 octombrie 2025: va ploua. Temperatura maximă va ajunge la 15 grade Celsius. Noaptea, valorile termice ajung la 4 grade.
  • 20 octombrie 2025: va ploua. Temperatura maximă va ajunge la 15 grade Celsius. Noaptea, valorile termice ajung la 8 grade.
  • 21 octombrie 2025: va ploua. Temperatura maximă va ajunge la 14 grade Celsius. Noaptea, valorile termice ajung la 6 grade.

Vremea în octombrie 2025

8 zile ploioase în noiembrie 2025

Mai multe zile ploioase se vor înregistra în noiembrie 2025. Accuweather anunță 8 zile cu precipitații. Temperaturile maxime se vor situa între 6 și 13 grade Celsius. Temperaturile minime vor fi între 4 și -2 grade Celsius.

  • 1 noiembrie 2025: va ploua. Temperatură maximă de 12 grade, temperatură minimă de 3 grade.
  • 2 noiembrie 2025: se vor înregistra precipitații. Temperatură maximă de 11 grade, temperatură minimă de 4 grade.
  • 4 noiembrie 2025: va ploua. Temperatură maximă de 11 grade, temperatură minimă de 0 grade.
  • 8 noiembrie 2025: va ploua. Temperatură maximă de 9 grade, temperatură minimă de -1 grad.
  • 11 noiembrie 2025: va ploua. Temperatură maximă de 9 grade, temperatură minimă de 2 grade.
  • 12 noiembrie 2025: va ploua. Temperatură maximă de 8 grade, temperatură minimă de 5 grade.
  • 13 noiembrie 2025: va ploua. Temperatură maximă de 8 grade, temperatură minimă de 3 grade.
  • 14 noiembrie 2025: va ploua. Temperatură maximă de 12 grade, temperatură minimă de -2 grade.

Vremea în noiembrie 2025

Autorul recomandă:

Vin ninsorile mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată ninge în București, potrivit meteorologilor Accuweather

Meteorologii Easeweather anunță o iarnă cum n-a mai fost în România. Câte zile ninge în București

Sursă foto: Shutterstock / Accuweather

Citește și

ACTUALITATE Cristian Pîrvulescu critică măsurile lui Bolojan: „Premierul nu face reforme, sunt simple tăieri care aruncă România în CRIZĂ”
11:43
Cristian Pîrvulescu critică măsurile lui Bolojan: „Premierul nu face reforme, sunt simple tăieri care aruncă România în CRIZĂ”
SPORT Giovanni Becali știe cine este favorită să câștige Liga 1. „Și-ar permite să piardă 2 meciuri în play-off”
11:35
Giovanni Becali știe cine este favorită să câștige Liga 1. „Și-ar permite să piardă 2 meciuri în play-off”
ACTUALITATE Limba română: Ce înseamnă expresia „a trăi ca-n sânul lui Avram”. Puţini ştiu
11:14
Limba română: Ce înseamnă expresia „a trăi ca-n sânul lui Avram”. Puţini ştiu
ACTUALITATE Noi lucrări la rețeaua de termoficare. Zeci de blocuri și instituții din București rămân temporar fără apă CALDĂ
11:12
Noi lucrări la rețeaua de termoficare. Zeci de blocuri și instituții din București rămân temporar fără apă CALDĂ
SPORT Gigi Becali: „O să-l iau liber”. Planul patronului FCSB pentru jucătorul pe care îl vrea cu orice preț
10:53
Gigi Becali: „O să-l iau liber”. Planul patronului FCSB pentru jucătorul pe care îl vrea cu orice preț
POLITICĂ Ministrul Apărării vrea ca responsabilii din DGIA, care știau de militarii mercenari din Congo și de armele aduse în țară, să răspundă cu funcția
10:24
Ministrul Apărării vrea ca responsabilii din DGIA, care știau de militarii mercenari din Congo și de armele aduse în țară, să răspundă cu funcția
Mediafax
ANM: Atenționare de Cod galben de ploi și vânt în mai multe zone din țară
Digi24
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Cancan.ro
El este Khalid, bărbatul de 40 de ani care a murit carbonizat după ce a plonjat cu mașina de pe pasajul Berceni
Prosport.ro
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
Adevarul
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
Mediafax
Profesorii au ieșit în stradă: Protestul sindicaliștilor din Educație a început în Piața Victoriei
Click
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Zeci de mașini din beton vor fi puse pe fundul oceanului pentru a se transforma în recife de corali. Cum arată instalația unică în lume
Digi24
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
Cancan.ro
Primarul Sectorului 3, noapte albă cu brigada de modeline ca-n vremurile “bune” (2010)! Robert Negoiță, la volanul unui Bentley de 200 k €, petrecere ca în filme cu Regele Modelelor! După s-a retras pe cameră cu trei semi minore!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
observatornews.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
StirileKanalD
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
KanalD
Preț carburanți luni, 8 septembrie 2025: Săptămâna începe cu prețuri mai mari la benzină și motorină
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Capital.ro
România a pierdut un maestru al muzicii! Toți românii l-au iubit. Marele Julio Iglesias se înclina în fața lui
Evz.ro
Mercenarul lui Călin Georgescu aruncă în aer serviciile secrete. Scandal fără precedent
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Cine este iubitul fiicei Maiei Morgenstern, Adrian Ciobanu? Acesta este un cunoscut actor, devenit de curând și tătic!
RadioImpuls
VVIDEO Ce a făcut Naomi când a văzut imaginile cu Andrei și Alexandrina? Nimeni nu se aștepta la un asemenea gest. Cei care au văzut scena cu concurenta din Casa Iubirii sunt înmărmuriți. Momentul viral pe care nimeni nu-l explică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce unele metale sunt mai conductive decât altele?