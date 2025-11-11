Prima pagină » Actualitate » Meteorologii anunță o lună DECEMBRIE cu vreme neobișnuită. Ce se întâmplă în București și unde va ninge. Două hărți relevante

11 nov. 2025, 11:42, Actualitate
Meteorologii anunță o lună decembrie cu vreme neobișnuită / foto cu caracter ilustrativ: Envato

Meteorologii anunță că urmează o lună decembrie cu vreme neobișnuită, schimbări importante fiind așteptate în perioada care vine atât în România, cât și la nivel internațional. Un vortex polar va afecta Statele Unite și o parte din Europa, iar consecințele se vor resimți și în țara noastră.

Astfel, luna decembrie va fi una atipică, în special în București.

Vortexul polar aduce frig extrem peste Atlantic

Un puternic vortex polar va coborî spre SUA și Europa, determinând o scădere bruscă a temperaturilor. În unele regiuni din America, temperaturile vor fi chiar și cu 20 de grade Celsius mai mici decât mediile normale ale perioadei, iar unele zone s-ar putea înregistra recorduri de temperaturi pentru mijlocul lunii noiembrie.

„Valul de frig va aduce cele mai scăzute temperaturi din acest sezon de toamnă. În anumite regiuni, înghețul va ajunge până în sudul îndepărtat, inclusiv în Florida”, spun meteorologii, potrivit Newsweek.

De asemenea, prima ninsoare consistentă a sezonului va acoperi zona Marilor Lacuri, din Chicago. Aici, se estimează depuneri de până la 60 de centimetri de zăpadă.

Comportamentul curentului cu jet din aer și procesele care au loc în stratosferă influențează vortexul polar și starea vremii. Potrivit specialiștilor, o iarnă blândă în emisfera nordică este asociată, de regulă, cu un vortex polar stabil și puternic. Dacă, în schimb, vortexul polar este perturbat, așa cum se pare că indică toate datele culese până acum, atunci acest lucru favorizează pătrunderea maselor de aer rece din zona Arcticii către latitudini mai joase.

Consecința este că vom avea frig și ninsori abundente în America de Nord și Europa.

Fenomenul de „încălzire stratosferică” perturbă echilibrul atmosferic și permite aerului polar să coboare spre sud. Regiuni întregi de pe glob, precum sudul Canadei, Marea Britanie sau Europa Centrală și de Est, sunt direct afectate.

Cum va fi vremea în România la început de decembrie

Conform celor mai recente estimări meteorologice, începutul lunii decembrie va aduce o vreme rece în nordul și centrul Europei. Aerul polar va coborî până în zona Carpaților.

De altfel, două hărți de prognoză publicate de specialiști arată că, în România, primele ninsori consistente vor apărea la munte, unde se va forma un strat de zăpadă de 5 până la 15 centimetri.

În estul României, temperaturile vor coborî spre zero grade, iar local vor fi chiar negative. În schimb, în sud și în special în București și pe litoral, vremea va fi mai blândă decât de obicei, cu valori termice ușor peste media climatologică.

Începutul iernii 2025-2026 vine cu vreme neobișnuită: frig și ninsori la munte și temperaturi blânde în Capitală și în sud. Se întâmplă totul din cauza unui vortex polar care influențează, deja, vremea pe două continente.

