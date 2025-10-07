Prima pagină » Actualitate » Metoda genială prin care o femeie își caută soț, la 42 de ani. A renunțat la aplicațiile matrimoniale: „Nu m-aș fi așteptat niciodată să fac așa ceva”

07 oct. 2025, 14:50, Actualitate
Lisa Catalano, o femeie în vârstă de 42 de ani din SUA, a apelat la o metodă genială prin care să își găsească „jumătatea”. Inițial, totul a pornit de la o „simplă glumă”, iar acum metoda s-a transformat într-o adevărată campanie de găsire a unui soț.

Lisa Catalano, o femeie de 42 de ani de origine americană, a devenit un adevărat promotor al unei metode prin care persoanele singure să își găsească sufletul pereche. Inițial, totul a început sub forma unei simple glume, dar, apoi, s-a transformat într-o campanie inedită.

I-a murit logodnicul

Anul 2023 avea să aducă o veste tragică pentru Lisa Catalano. Logodnicul ei, al cărui nume este menținut privat, s-a stins din viață în urma unei boli în stare terminală. Din dorința de a merge mai departe și de a-și găsi un partener, începuse să apeleze la aplicațiile matrimoniale. Fără succes, însă. Astfel, în glumă, i-a venit ideea de a lansa un site prin care să-și găsească partenerul ideal.

Promovare pe panourile publicitare

La data de 2 septembrie 2025, femeia a lansat o campanie prin care își caută soț. Mai întâi a creat un site web, apoi l-a promovat pe panourile digitale care se regăsesc pe autostrada „Highway 101”, între Santa Clara și South San Francisco. De altfel, site-ul web este promovat și pe plafonul taxiurilor din oraș, cu speranța că va fi văzut de burlaci.

Femeia mărturisește că a primit aproape 1.800 de răspunsuri, odată cu lansarea acestui site. Din dorința de a nu mai accesa aplicațiile matrimoniale, a venit cu această idee. Ea mărturisește că nu s-ar fi așteptat vreodată să ia o asemenea decizie. Persoanele apropiate au fost, inițial, sceptice, dar apoi au susținut-o pe Lisa.

„Nu m-aș fi așteptat niciodată să fac așa ceva în viața mea. Sunt aproape în șoc că am făcut-o, sincer. De fiecare dată când mă frustra scena întâlnirilor în general, mai petreceam cinci-zece minute tastând pe computer, construind site-ul ca pe o supapă creativă.  Cred că au considerat-o puțin nebunească la început (n.r. ideea), apoi le-au trebuit de la zece minute la două săptămâni, în funcție de persoană, ca să se convingă”, povestește ea, arată revista People.

Pretendenții trebuie să compleze mai multe câmpuri disponibile pe site

Promovarea pe panourile publicitare este cât se poate de simplă: site-ul este scris cu galben, iar în dreapta apare o fotografie cu Lisa. A dorit să se folosească și un cod QR, pentru ca accesul să fie mai facil. Odată accesat site-ul, utilizatorul poate completa câmpuri cu date: educație, localitate, ocupație, trăsături, hobby-uri și chiar pot fi încărcate și fotografii.

Desigur, și Lisa are o serie de cerințe. Printre acestea se numără monogamia și își dorește ca viitoarea relație să fie „asumată”. Viitorul partener trebuie să aibă între 35 și 45 de ani. Până acum, s-au înscris persoane cu vârste cuprinse între 19 și 78 de ani.

„Nu cred că exagerez cu cerințele mele. Vreau pe cineva care caută o relație asumată, monogamă, care ar dori să încerce să întemeieze o familie. Caut pe cineva cu un stil de viață sănătos. (…) Chiar cred că aplicațiile de matrimoniale pot funcționa, dar în cazul meu pur și simplu nu obțin rezultate. Un proces foarte ciudat după o relație atât de lungă”, mărturisește Lisa.

Părerile oamenilor sunt împărțite.

„Ori cred că ceea ce fac este incredibil, inspirator și curajos, ori cred că sunt cea mai groaznică persoană de pe pământ — fără cale de mijloc. Nu m-am gândit că pot fi atât de puternică într-o astfel de situație. Și, pe cât de multă ură primesc, primesc și multă iubire, încurajare și sprijin, iar pentru asta sunt foarte recunoscătoare. Cred că undeva există un bărbat care se potrivește perfect cu mine, iar eu mă potrivesc perfect cu el. Doar că încă nu ne-am conectat. Și aș îndrăzni să spun că cererea lui ar putea fi deja în inboxul meu”, a mai spus femeia.

Sursă foto: captură video Youtube Lisa Faye Today / Shutterstock

Mediafax
