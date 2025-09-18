Evenimentul inspirațional moderat de Michelle Obama la București a declanșat un val de entuziasm. Sute de oameni au format cozi și au așteptat cu nerăbdare să o vadă și să o audă pe fosta Primă Doamnă a Statelor Unite.

Sute de români s-au așezat la coadă joi, pentru a intra la evenimentul Impact Bucharest, unde fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii, este anunțată ca invitat principal.

Fosta Primă Doamnă a SUA moderează un eveniment inspirațional

Michelle Obama participă joi la o discuţie moderată în cadrul celei de-a doua ediţii a evenimentului de business şi tehnologie Impact Bucharest, care are loc în perioada 17 – 18 septembrie.

Evenimentul a început la ora 16.00, iar sute de persoane s-au așezat la coadă pentru a intra la o discuție de esență inspirațională, cu care doamna Obama a cucerit publicul din întreaga lume. Soția fostului președinte Barrack Obama este recunoscută pentru implicarea sa în educație, leadership și susținerea femeilor, fiind recuoscută ca unul dintre cei mai influenți lideri globali actuali.

Evenimentul IMPACT București reunește peste 200 de antreprenori, vizionari și lideri globali într-un dialog despre schimbare, responsabilitate și inovație cu impact la nivel mondial. În cadrul evenimentului, vor avea loc discuţii despre dezvoltare economică, inovaţie şi despre beneficiile conectării ecosistemelor locale, regionale şi globale pentru România şi regiune. Potrivit organizatorilor, la ediția din acest an sunt așteptați aproximativ 2.000 de participanți din țări precum Bulgaria, Serbia, Croația, Albania, Polonia și altele.

Michelle Obama a cucerit lumea prin spontaineitate și stilul autentic

Născută la Chicago, Illinois, în anul 1964, Michella LaVaughn Robinson Obama a devenit Prima Doamnă a Statelor Unite în perioada 2009–2017, în timpul mandatelor fostului președinte democrat Barack Obama.

În calitate de Primă Doamnă, Michelle Obama s-a aflat în fruntea unor inițiative notabile precum Let’s Move!, pentru combaterea obezității infantile, și Reach Higher, acținune care încurajează tinerii să urmeze studii superioare. Democrata a fost apreciată unanim pentru eleganța, spontaneitatea, empatia și stilul său direct de comunicare, câștigând admirația publicului din întreaga lume.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Michelle Obama vorbește despre zvonurile privind divorțul său de Barack Obama. Ce spune fosta primă doamnă

Simbolismul ascuns al modei în cazul primelor doamne din SUA