Obama avertizează asupra VIOLENȚEI politice după asasinarea lui Charlie Kirk /Fostul președinte sugerează că Trump alimentează extremismul

Fostul președinte Barack Obama, un politician din Partidul Democrat, a avertizat că Statele Unite se confruntă cu o criză politică din cauza extremismului, condamnând asasinarea activistului conservator Charlie Kirk și denunțând pozițiile președintelui Donald Trump.

”Există riscul unei crize politice fără precedent. În mod categoric, ne aflăm într-un moment de inflexiune, nu doar în materie de violență politică, ci sunt o serie de tendințe mai extinse care trebuie să ne preocupe. Cred că este important să recunoaștem de la bun început că violența politică nu este ceva nou, s-a întâmplat în anumite perioade ale istoriei noastre, dar este ceva groaznic pentru o națiune democratică. Indiferent de ce parte a eșichierului politic te afli, ceea ce i s-a întâmplat lui Charlie Kirk a fost oribil și o tragedie”, a declarat Barack Obama la o conferință desfășurată în statul Pennsylvania.

Barack Obama a criticat atitudinea președintelui Donald Trump, membru al Partidului Republican, sugerând că actualul lider de la Casa Albă alimentează extremismul.

”Aceste lucruri evidențiază o problemă mai amplă, pe care va trebui să o analizăm cu toții, indiferent că suntem democrați, republicani, independenți, trebuie să recunoaștem că de ambele părți există oameni care sunt extremiști și care spun lucruri contrare valorilor centrale ale Americii. Dar aș spune că astfel de poziții extremiste nu existau la Casa Albă când eram eu președinte, eu nu le susțineam, nu le promovam, nu foloseam forța Guvernului SUA pentru a promova idei extremiste. Când avem forța Guvernului SUA în spatele ideilor extremiste, avem o problemă”, a subliniat Obama.

În replică, Președinția SUA a transmis, conform postului BBC, că Barack Obama a fost ”arhitectul clivajelor politice moderne”. Trump a atribuit grupurilor radicale de stânga asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Un individ în vârstă de 22 de ani, Tyler Robinson, a fost inculpat marți pentru acest asasinat.

Foto: Profimedia

