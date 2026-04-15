Miercurea Luminată: ce reprezintă această zi în calendarul popular și din punct de vedere liturgic

Ne aflăm în Săptămâna Luminată, adică prima săptămână după Înviere. Aceasta ține până în pragul Duminicii Tomii. Iată ce reprezintă Miercurea Luminată în calendarul popular și din punct de vedere liturgic.

Există o serie de tradiții și obiceiuri pe care creștinii le respectă în Săptămâna Luminată. Aceasta reprezintă prima săptămână după Paște, care va ține până în pragul Duminicii Tomii. În calendarul popular se spune că aceasta reprezintă și perioada în care „porțile RaiuluI” vor rămâne deschise. Este considerată o „perioadă senină” din an, scrie Agrointel.ro.

Ce reprezintă Miercurea Luminată

Cutuma religioasă arată că în această perioadă aceasta nu se fac mătănii și nici nu se îngenunchează. De altfel, miercurea și vinerea nu sunt zile de post, ci zile de „harți”, adică de dezlegare. „A doua Înviere” este denumirea purtată de Verenia din Duminica Paștilor. Atunci, Evanghelia este rostită în mai multe limbi. Totuși, atunci când vine vorba despre Săptămâna Luminată, trebuie să luăm în considerare faptul că există două „lumi”. În primul rând, sensul creștin. Apoi, semnificația din calendarul popular. Așa cum se practică, fiecare regiune are tradițiile și obiceiurile sale.

Miercurea Luminată, în calendarul popular, mai poartă denumirea de „Nunta Șoarecilor”. Denumirea, în sine, trimite la teama de stricăciune și risipă în gospodărie. Credința populară spune că șoarecii puteau să strice proviziile sau diverse lucruri din casă, dacă femeile lucrau în această zi de miercuri. De aceea, se spune că nu ar trebui să se lucreze azi.

