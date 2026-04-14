Situație rarisimă în istoria omenirii! Pe ce dată va fi Paștele în 2027 și în 2028

Situație rarisimă în istoria omenirii. Iată pe ce dată va fi Paștele în 2027 și în 2028. În anul curent, Paștele Ortodox a fost sărbătorit pe 12 aprilie, iar Paștele Catolic a avut loc pe data de 5 aprilie. Vezi mai jos tabelul pentru următorii ani.
În anul 2026, Paștele Catolic a fost sărbătorit pe 5 aprilie, iar Paștele Ortodox a avut loc pe 12 aprilie. Data este variabilă de la un an la altul, nefiind celebrat concomitent de toți creștinii. Paștele Ortodox urmează calendarul Iulian. În anul 325, în cadrul Primului Sinod Ecumenic de la Niceea, s-a stabilit ca Paștele să fie sărbătorit doar în ziua de duminică. De altfel, s-a mai stabilit ca data acestei sărbători să fie stabilită în funcție de echinocțiul de primăvară și de prima Lună Plină care are loc după echinocțiu. Iată în tabelul de mai jos când creștinii vor sărbători Paștele în anii următori.
În anul 2027, Paștele Catolic va fi sărbătorit la data de 28 martie. Apoi, în anul următor, va fi sărbătorit pe 16 aprilie 2028. Paștele Ortodox va fi sărbătorit, în continuare, pe 2 mai 2027 și, apoi, pe 16 aprilie 2028. Situația rarisimă este că în 2028, Paștele Catolic și Paștele Ortodox se sărbătoresc în aceeași zi, pe 16 aprilie. Nu prea s-a mai întâmplat să fie diferența atât de mare între cele 2 (28 martie – 2 mai: 35 de zle = 5 săptămâni). Diferența de 5 săptămâni este, de fapt, intervalul maxim posibil între cele două sărbători.
Această situație apare atunci când Luna Plină pascală cade într-un interval foarte specific, făcând ca una dintre biserici să „sară” peste o lună întreagă din cauza decalajului dintre calendarul Gregorian și cel Iulian.