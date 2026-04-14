Situație rarisimă în istoria omenirii! Pe ce dată va fi Paștele în 2027 și în 2028

Situație rarisimă în istoria omenirii. Iată pe ce dată va fi Paștele în 2027 și în 2028. În anul curent, Paștele Ortodox a fost sărbătorit pe 12 aprilie, iar Paștele Catolic a avut loc pe data de 5 aprilie. Vezi mai jos tabelul pentru următorii ani.

În anul 2026, Paștele Catolic a fost sărbătorit pe 5 aprilie, iar Paștele Ortodox a avut loc pe 12 aprilie. Data este variabilă de la un an la altul, nefiind celebrat concomitent de toți creștinii. Paștele Ortodox urmează calendarul Iulian. În anul 325, în cadrul Primului Sinod Ecumenic de la Niceea, s-a stabilit ca Paștele să fie sărbătorit doar în ziua de duminică. De altfel, s-a mai stabilit ca data acestei sărbători să fie stabilită în funcție de echinocțiul de primăvară și de prima Lună Plină care are loc după echinocțiu. Iată în tabelul de mai jos când creștinii vor sărbători Paștele în anii următori.

Pe ce dată va fi Paștele în 2027 și în 2028

În anul 2027, Paștele Catolic va fi sărbătorit la data de 28 martie. Apoi, în anul următor, va fi sărbătorit pe 16 aprilie 2028. Paștele Ortodox va fi sărbătorit, în continuare, pe 2 mai 2027 și, apoi, pe 16 aprilie 2028. Situația rarisimă este că în 2028, Paștele Catolic și Paștele Ortodox se sărbătoresc în aceeași zi, pe 16 aprilie. Nu prea s-a mai întâmplat să fie diferența atât de mare între cele 2 (28 martie – 2 mai: 35 de zle = 5 săptămâni). Diferența de 5 săptămâni este, de fapt, intervalul maxim posibil între cele două sărbători.

Această situație apare atunci când Luna Plină pascală cade într-un interval foarte specific, făcând ca una dintre biserici să „sară” peste o lună întreagă din cauza decalajului dintre calendarul Gregorian și cel Iulian.

Când este sărbătorit Paștele Catolic

Paștele Catolic 2026 – 5 aprilie

Paștele Catolic 2027 – 28 martie

Paștele Catolic 2028 – 16 aprilie

Paștele Catolic 2029 – 1 aprilie

Paștele Catolic 2030 – 21 aprilie

Paștele Catolic 2031 – 13 aprilie

Paștele Catolic 2032 – 28 martie

Paștele Catolic 2033 – 17 aprilie

Paștele Catolic 2034 – 9 aprilie

Paștele Catolic 2035 – 25 martie

Paștele Catolic 2036 – 13 aprilie

Paștele Catolic 2037 – 5 aprilie

Paștele Catolic 2038 – 25 aprilie

Paștele Catolic 2039 – 10 aprilie

Paștele Catolic 2040 – 1 aprilie

Când este sărbătorit Paștele Ortodox

Paștele Ortodox 2026 – 12 aprilie

Paștele Ortodox 2027 – 2 mai

Paștele Ortodox 2028 – 16 aprilie

Paștele Ortodox 2029 – 8 aprilie

Paștele Ortodox 2030 – 28 aprilie

Paștele Ortodox 2031 – 13 aprilie

Paștele Ortodox 2032 – 2 mai

Paștele Ortodox 2033 – 24 aprilie

Paștele Ortodox 2034 – 9 aprilie

Paștele Ortodox 2035 – 29 aprilie

Paștele Ortodox 2036 – 20 aprilie

Paștele Ortodox 2037 – 5 aprilie

Paștele Ortodox 2038 – 25 aprilie

Paștele Ortodox 2039 – 17 aprilie

Paștele Ortodox 2040 – 6 mai

Autorul recomandă: