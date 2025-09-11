Mihaela Bilic ne explică de ce nu este bine să aruncăm lichidul de la conservele din legume

Legumele congelate și cele în conservă sunt numai bune pentru anotimpul rece. Lichidul din conserve are cantități uriașe de minerale, motiv pentru care, el nu se aruncă. Iată cum se consumă corect legumele conservate.

Toamna este anotimpul ideal pentru a face un exces de legume. Cu cât mai multe și mai colorate, cu atât mai bine. S-a demonstrat că pigmenții vegetali nu au numai un rol estetic, ci sunt substanțe cu puteri miraculoase pentru sănătate, care nu se pot găsi nici în suplimente, căci legumele sunt singura sursă de fitonutrienți. Deci este de preferabil să consumăm legume în fiecare zi și la fiecare masă.

De asemenea, legumele congelate și cele în conservă sunt o variantă practică și sănătoasă de a consuma legume pe perioada iernii. Și au avantajul că se gătesc ușor. Frigul este cel mai bun agent de conservare. El păstrează intacte toate calitățile nutritive ale legumelor.

A nu se arunca lichidul din conserve sau cel în care s-au fiert legumele, deoarece este plin de minerale și vitamine, mai ales potasiu.

