Mihaela Bilic nominalizează cel mai nesănătos produs tradițional de pe masa de Paște a românilor. Recomandarea pentru a evita spitalul

Mihaela Bilic, unul dintre cei mai apreciați specialiști în nutriție din România, dezvăluit care este cel mai nesănătos produs tradițional de pe masa de Paște a românilor. Aceasta a venit și cu recomandări pentru a evita o eventuală vizită la spital.

Cel mai nesănătos produs tradițional de pe masa de Paște

Mihaela Bilic a spus că drobul de miel reprezintă cel mai nesănătos aliment de pe masa de Paște a românilor.

Potrivit acesteia: „Mielul este o carne greu de digerat, bogata în acizi grași saturați. Drobul, fiind un amestec de organe, este o bombă de colesterol. Daca îl mai și prăjim sau îl mâncăm cu multă pâine, efortul pentru ficat și pancreas este uriaș.”

Bilic avertizează că mielul prea tânăr (sub 10 kilograme) are o carne indigestă. „Carnea de miel tânăr conține multa gelatină și purine, care cresc nivelul acidului uric în sânge. Este mult mai sănătos sa alegem un miel de 12-15 kg”

Ea atrage atenția asupra obiceiului de a mânca drob și ouă fierte la aceeași masă. „Oul este o proteina perfectă, dar gălbenușul este concentrat în grăsimi. Când îl combini cu organele din drob, practic triplezi doza de colesterol pe care bila trebuie să o proceseze într-o singură oră.”

Recomandarea ei pentru a evita spitalul: „Mâncați drobul cu măsură, ca pe un medicament, nu ca pe un fel principal. Și neapărat folosiți mult muștar sau hrean, pentru că ajută la emulsionarea grăsimilor și ușurează digestia.”

