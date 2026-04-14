Mihaela Bilic nominalizează cel mai nesănătos produs tradițional de pe masa de Paște a românilor. Recomandarea pentru a evita spitalul

Mihaela Bilic, unul dintre cei mai apreciați specialiști în nutriție din România, dezvăluit care este cel mai nesănătos produs tradițional de pe masa de Paște a românilor. Aceasta a venit și cu recomandări pentru a evita o eventuală vizită la spital.

Cel mai nesănătos produs tradițional de pe masa de Paște

Mihaela Bilic a spus că drobul de miel reprezintă cel mai nesănătos aliment de pe masa de Paște a românilor.

Potrivit acesteia: „Mielul este o carne greu de digerat, bogata în acizi grași saturați. Drobul, fiind un amestec de organe, este o bombă de colesterol. Daca îl mai și prăjim sau îl mâncăm cu multă pâine, efortul pentru ficat și pancreas este uriaș.”

Bilic avertizează că mielul prea tânăr (sub 10 kilograme) are o carne indigestă. „Carnea de miel tânăr conține multa gelatină și purine, care cresc nivelul acidului uric în sânge. Este mult mai sănătos sa alegem un miel de 12-15 kg”

Ea atrage atenția asupra obiceiului de a mânca drob și ouă fierte la aceeași masă. „Oul este o proteina perfectă, dar gălbenușul este concentrat în grăsimi. Când îl combini cu organele din drob, practic triplezi doza de colesterol pe care bila trebuie să o proceseze într-o singură oră.”

Recomandarea ei pentru a evita spitalul: „Mâncați drobul cu măsură, ca pe un medicament, nu ca pe un fel principal. Și neapărat folosiți mult muștar sau hrean, pentru că ajută la emulsionarea grăsimilor și ușurează digestia.”

Mediafax
Liderul senatorilor USR, despre o eventuală ieșirea de la guvernare a PSD: Dacă merg pe calea asta să se ia în brațe cu AUR și să vină la guvernare
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Filmul accidentului tragic din Ciolpani. Momentul în care cei doi tineri morți sunt găsiți de prietenii lor: „Mi-e rău!”
Mediafax
BNR și INS demarează o cercetare statistică pentru a determina avuția românilor. În câte gospodării și din ce localități vor merge operatorii de interviu
Click
Detalii cutremurătoare în cazul copilului român ucis în Spania! Tatăl lui David, păcălit de criminal
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Cancan.ro
Cu cine a plecat Rareș Cojoc în vacanță, după ce a făcut Paștele cu Andreea Popescu: 'Doar noi doi'
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Un peisaj antic dezvăluie rămășițele oamenilor care au trăit acum 100.000 de ani
