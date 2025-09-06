Prima pagină » Actualitate » Încă un lider PSD îl atacă pe șeful Guvernului. Mihai Fifor: „Este un atentat marca Bolojan”

06 sept. 2025, 09:31, Actualitate
Tensiunile în coaliție se întețesc de la o zi la alta. Mihai Fifor susține că oprirea construcției drumului expres Arad-Oradea, parte a coridorului strategic Via Carpathia, este un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României.

Atâta timp cât Sorin Grindeanu a fost ministrul Transporturilor, investițiile în infrastructura rutieră și feroviară au atins un nivel neatins vreodată în ultimii 35 de ani. România a reușit atragă și investească sume record în marile șantiere de infrastructură, accelerând proiecte care zăceau de ani de zile în sertare. Drumul expres Arad–Oradea este o dovadă clară. Contractul pentru lotul 1 Chișineu-Criș Salonta (33,7 km) a fost semnat în mai 2024, cu o valoare de 2,32 miliarde lei fără TVA, având termen de finalizare 24 de luni. Proiectul trebuia să fie în plină execuție, pentru ca în 2027 arădenii și bihorenii circule pe o șosea modernă. Ce se întâmplă azi? CNAIR a transmis constructorilor lucrările nu vor începe mai devreme de martie 2027, adică exact în anul în care tronsonul trebuia să fie gata. Motivul invocat: lipsa banilor. Deși discutăm despre fonduri europene, a scris sâmbătă pe Facebook social-democratul Mihai Fifor.

Acesta arată că Sorin Grindeanu a pornit proiectul, l-a finanțat și l-a pus pe șine, însă Ilie Bolojan îi pune acum frână.

În loc să susțină investițiile, Bolojan guvernează cu o singură idee fixă: dea afară oameni, cât mai mulți. Austeritatea oarbă nu aduce nici drumuri, nici locuri de muncă, nici încredere pentru investitori. România are nevoie astăzi de stimulare economică, nu de blocaje. De aceea, PSD va prezenta în zilele următoare un plan de stimulare a economiei – un plan care să sprijine investițiile, protejeze comunitățile locale și ducă mai departe proiectele mari de infrastructură, adaugă Fifor.

Totodată, Mihai Fifor îi cheamă alături de el pe toți parlamentarii arădeni, indiferent de culoarea politică, ceară premierului Ilie Bolojan să dea barda pe cazma și găsească resursele necesare pentru a nu bloca acest uriaș proiect de investiții, vital pentru vestul României”:

Aici nu este vorba despre politică, ci despre interesele arădenilor și ale bihorenilor, care așteaptă acest drum de ani de zile. Este vorba despre dezvoltare, despre șansa de a atrage noi investiții, despre viitorul unei regiuni întregi. Vestul României are nevoie de dezvoltare, nu de austeritate. Și, dacă nu știe, domnul Bolojan de unde ia bani, ii dau eu o sugestie: programul SAFE al UE. Pentru expresul Arad – Oradea este mai mult decât o investiție de infrastructură rutieră. Este parte strategică a proiectelor de mobilitate militară, a Via Carpathia”.

