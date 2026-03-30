Prima pagină » Actualitate » Mihai Gâdea, în doliu după moartea mamei sale: „A fost o mamă desăvârșită, plină de dragoste, răbdare și credință”

Mihai Gâdea, în doliu după moartea mamei sale: „A fost o mamă desăvârșită, plină de dragoste, răbdare și credință"
Galerie Foto 4
Mihai Gâdea, alături de mama sa / FOTO - Instagram

Jurnalistul Mihai Gâdea este în doliu după moartea mamei sale. CEO-ul Antena 3 a anunțat luni dimineață, prin intermediul rețelelor de socializare, trecerea în neființă a femeii care i-a dat viață.

Într-un mesaj emoționant, postat pe Instagram, el le-a mulțumit tuturor pentru mesajele de susținere și a anunțat că înmormântarea va avea loc joi, 2 aprilie, la ora 13:00, la Biserica Adventistă Labirint.

„A fost o mamă desăvârșită, plină de dragoste, răbdare și credință”

„Dragii mei, îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi. Pentru mine și pentru surorile mele, Alina, Dana și Emi, mama a fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire și înțelegere pentru tot ceea ce este cu adevărat important în viață. A fost o mamă desăvârșită, plină de dragoste, răbdare și credință. De aceea, pentru noi a fost atât de greu să înțelegem suferința prin care a trecut. Dar credința noastră rămâne neclintită în Mântuitorul Isus Hristos. În aceste momente grele, suntem liniștiți de convingerea că ea se odihnește acum în brațele Lui. Și trăim cu nădejdea vie că ne vom revedea curând, pentru că promisiunea Lui este sigură: El va veni și ne va reuni pe toți. Mama a fost cea mai bună mamă, cea mai bună bunică și nordul nostru pe busolă, reperul nostru sigur în toate.

Înmormântarea va avea loc joi, 2 aprilie, la ora 13:00, la Biserica Adventistă Labirint. Toți cei care doresc să ne fie alături sunt bineveniți, îi așteptăm cu iubirea pe care mama ne-a învățat să o păstrăm chiar și în cele mai grele momente. Iar pe cei care nu pot ajunge, îi rugăm să ne poarte în gând și în rugăciune. Întreaga noastră familie este profund îndurerată. În numele surorilor mele, al tuturor nepoților și al tatălui nostru, vă mulțumim din inimă pentru toate mesajele pline de căldură și iubire primite în aceste ore. Suntem profund recunoscători pentru dragostea voastră. Să rămânem ancorați în această speranță: ne vom revedea curând, așa cum ne-a promis bunul nostru Mântuitor și așa cum mama ne-a învățat în fiecare seară: «Iată, Eu vin curând. Și în ziua aceea, ne vom regăsi cu toții în lumină, în glorie și în mărire»”, a scris Mihai Gâdea.

Autorul mai recomandă:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe