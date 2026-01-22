Mihai Mitoșeru a prezentat nunta iubitei lui cu fostul ei soț. ”Ea era mireasa”

Mihai Mitoșeru a dezvăluit că a prezentat nunta iubitei lui, Alexandra, cu fostul ei soț. ”Ea era mireasa”, a spus acesta.



Mihai Mitoșeru este cunoscut ca actor și prezentator de televiziune. În plan personal, Mihai Mitoșeru a format un cuplu cu Noemi Dragomir, însă căsnicia lor s-a destrămat în octombrie 2019.Camelia Mitoșeru, mama actorului și prezentatorului de televiziune, a avut o relație foarte apropiată cu nora sa.

În anul 2000, Mihai Mitoșeru a trecut prin momente cumplite, iubita sa de la acea vreme, cu care avea o relație de 10 ani, pierzându-și viața.

În prezent, Mihai Mitoșeru are o nouă relație, actuala sa parteneră, Alexandra, locuind o perioadă în Italia. Mihai Mitoșeru a cerut-o pe Alexandra de soție în timpul unei vacanțe la Barcelona.

La podcastul realizat de Jorge, Mihai Mitoșeru a dezvăluit că a cunoscut-o pe actuala lui iubită atunci când aceasta s-a căsătorit, el fiind cel care a prezentat nunta. Se întâmpla în urmă cu șase-șapte ani. Ulterior, Mihai și Alexandra nu au mai vorbit până în urmă cu un an, când au reluat legătura.

Mihai Mitoșeru a prezentat nunta iubitei lui cu fostul ei soț. ”Mi se părea ciudat. Prea era singură de un an, n-o mai vedeam cu soțul”

”Exact în săptămâna aia am divorțat și joi sau vineri am plecat la Bacău, să prezint o nuntă. Era nunta ei, ea era mireasa. Eu am tot văzut-o pe ea așa în niște poze singură prin diferite vacanțe din astea frumoase. Mi se părea ciudat. Prea era singură de un an, n-o mai vedeam cu soțul (…) Dar nu-mi venea să-i zic. Nici nu știam ce să îi zic”, a povestit Mihai Mitoșeru, citat de spynews.ro.

La același podcast, Alexandra a spus ce apreciază cel mai mult la Mihai Mitoșeru:

”Este foarte sensibil și îmi place foarte mult lucrul ăsta. Este empatic, este sensibil, este de bun simț, are simțul umorului și mă iubește foarte mult și se vede asta (…) Îmi arată prin tot, prin absolut orice (…) La orice mic lucru se oferă și sper să continue așa, sper să nu fie doar de început”.