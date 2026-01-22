Miliardarii lumii au pus ochii pe furajele din România: Țiriac şi Andrej Babiš, premierul Cehiei, investesc în hrană

Miliardarii lumi au început să își îndrepte atenția către alt sector, ei nu mai sunt atrași de IT, imobiliare sau energie verde, la mijloc există o singură miză, aceea fiind producția de furaje.

Deși la prima vedere hrana animalelor nu pare ceva spectaculos, fără ea nu am avea carne, lapte sau ouă, iar fără ele nu avem securitate alimentară. Până și miliardarul Ion Țiriac și Andrej Babiš, premierul Cehiei, anunță investiții în fabrici de furaje din România.

Miliardarii lumii au pus ochii pe furajele din România

„Este bine cunoscut faptul că nutreţurile combi­na­te reprezintă principalul cost în producţia animală, fie că vorbim despre carne, ouă sau lapte. Pentru com­paniile integrate, acest aspect se traduce într-o miză strategică majoră: asigurarea unui acces constant la nutreţuri de calitate, la preţuri competitive, devine esenţială pen­tru menţinerea marjelor şi a stabilităţii ope­raţionale”, spune Iani Chihaia, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Fabricanţilor de Nu­treţuri Combinate din România (ANFNC), potrivit Ziarul Financiar.

El a precizat că industria a traversat o perioadă relativ lungă de stagnare investițională, iar asta a condus la o nevoie accentuată de retehnologizare, în condițiile în care mai multe fabrici care deja există operează pe infrastructuri construite în anii ’70, cu tehnologii implemen­tate în principal în anii 2000, insu­ficiente pentru cerinţele actuale de efici­enţă, trasabilitate şi control al calităţii.

Recomandările autorului: