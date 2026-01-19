Tensiuni înaintea deschiderii Forumului de la Davos. Miliardarii lumii, acuzați că subminează democrația

Chiar înaintea deschiderii Forumului de la Davos, Organizația internațională pentru combaterea sărăciei și inegalităților (Oxfam) acuză o concentrare fără precedent a bogăției la nivel global și atrage atenția asupra impactului politic al marilor averi.

Potrivit raportului publicat și de France24, averea miliardarilor a atins un nivel record în 2025.

Peste 3000 de miliardari la nivel global

Oxfam susține că această acumulare de averi „subminează libertatea politică” și accentuează inegalitățile sociale. Tot începând de luni, la Davos se întâlnesc cei mai bogați și influenți lideri ai lumii, în cadrul Forumului Economic Mondial.

La evenimentul organizat în stațiunea din Alpii elvețieni este așteptat și președintele american Donald Trump.

Pentru prima dată în istorie, există acum peste 3.000 de miliardari la nivel mondial. Averea lor cumulată este estimată la 18.300 de miliarde de dolari. Iar în ultimul an, patrimoniul acestora a crescut cu 16,2%, de trei ori mai rapid decât media ultimilor cinci ani. În același timp, reducerea sărăciei globale a încetinit după pandemia din 2020.

Raportul organizației, citat de Le Figaro, arată că cei mai bogați 12 miliardari din lume dețin împreună mai multă avere decât jumătatea cea mai săracă a populației globale, adică aproximativ patru miliarde de oameni. În analiza sa, ONG-ul spune că marile averi oferă acces direct la putere.

Nababii lumii pot influența deciziile politice, pot finanța campaniile electorale și pot controla instituțiile media. Potrivit estimărilor Oxfam, miliardarii au de peste 4.000 de ori mai multe șanse să ocupe o funcție politică decât cetățenii obișnuiți.

Administrația Trump, condusă de miliardari?

Sunt menționate în special Statele Unite, unde mai mulți membri ai administrației conduse de Donald Trump sunt miliardari. Organizația critică politicile fiscale promovate de administrația Donald Trump, care favorizează marile averi și companiile multinaționale.

Totodată, unele multinaționale au fost exceptate de la taxa minimă globală de 15%, stabilită prin acord internațional.

„Inegalitățile economice și politice pot duce rapid la erodarea drepturilor și a siguranței oamenilor”, avertizează directorul general al Oxfam, Amitabh Behar.

ONG-ul cere impozitarea reală a marilor averi și limitarea finanțării politice de către ultra-bogați.

