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Proces istoric în SUA. Facebook și Instagram sunt acuzate de 29 de state americane că au creat în mod intenționat dependență copiilor de social media

Proces istoric în SUA. Facebook și Instagram sunt acuzate de 29 de state americane că au creat în mod intenționat dependență copiilor de social media
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O instanță din Oakland, California, a demarat un proces istoric împotriva companiei Meta, care deține, printre altele, Facebook și Instagram, după ce mai multe state americane susțin că aceste platforme au indus dependență la copii și adolescenți, relatează BBC.

Acest demers are la bază un proces intentat în 2023 de 29 de state americane care susțineau că există numeroase încălcări ale legilor federale și statale privind confidențialitatea copiilor. O coaliție formată din toate aceste state acuză gigantul tehnologic că a proiectat în mod deliberat algoritmi și funcții psihologice manipulative pentru a crea dependență în rândul copiilor și adolescenților și a prioritizat profiturile uriașe în detrimentul sănătății mintale a minorilor.

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În acest sens, un juriu din Oakland va analiza în următoarele șase săptămâni afirmațiile avocaților din toate statele americane implicate, care susțin că Meta a implementat funcții toxice precum „infinite scroll”, notificări de tip push constante trimise la ore nepotrivite și algoritmi bazați pe livrarea de dopamină pentru a-i ține pe minori blocați în ecrane.

De asemenea, avocații statelor acuză Meta că au mușamalizat propriile studii de cercetare internă în care se arăta că Instagram provoacă dependență, anxietate, depresie severă și chiar gânduri suicidale în rândul tinerilor. În ciuda tuturor acestora, compania americană a ales să declare public că aplicațiile ei sunt sigure.

Pe lângă acuzațiile de dependență, Meta este judecată și pentru că a colectat ilegal datele personale ale copiilor sub 13 ani fără consimțământul explicit al părinților, ceea ce a dus la încălcarea legislației federale privind protecția minorilor în mediul online.

Miza financiară în cadrul acestui proces este una uriașă, întrucât statele americane și reclamanții solicită daune financiare masive care ar putea ajunge până la 1,4 trilioane de dolari, dar și modificări tehnice ale platformelor, precum eliminarea numărului de „like-uri” și a funcției de derulare infinită.

Avocații Meta resping categoric orice acuzație adusă și susțin că „dependența de social media” nu este o afecțiune dovedită științific, iar problemele de sănătate mintală ale tinerilor sunt extrem de complexe și nu pot fi reduse la o singură aplicație. De asemenea, compania lui Zuckerberg scoate în evidență măsurile de siguranță introduse recent, precum Instagram Teen Accounts.

Acest proces federal, considerat unul de referință, vine după ce Meta a pierdut deja alte procese majore în instanțele statale din SUA. Spre exemplu, în statul New Mexico, un judecător a amendat compania social media cu aproape 1 miliard de dolari și a catalogat-o drept un „pericol public”. Pe lângă amenda uriașă, instanța a obligat compania să elimine afișarea numărului de like-uri pentru minori și oprirea notificărilor de noapte.

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