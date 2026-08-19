Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Toni Neacșu dezvăluie ce s-ar fi aflat în spatele întâlnirii Bolojan-Tănăsescu: „Decizia CCR în dosarul legii integrității trebuia amânată”

Toni Neacșu dezvăluie ce s-ar fi aflat în spatele întâlnirii Bolojan-Tănăsescu: „Decizia CCR în dosarul legii integrității trebuia amânată”

Andrei Rosz
Toni Neacșu dezvăluie ce s-ar fi aflat în spatele întâlnirii Bolojan-Tănăsescu: „Decizia CCR în dosarul legii integrității trebuia amânată”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Toni Neacșu dezvăluie ce s-ar fi aflat în spatele întâlnirii Bolojan-Tănăsescu. Avocatul precizează că legea ANI trebuia să fie amânată până pe 29 august. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Vezi galeria foto
5 poze

Sondaj Gândul

Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„De fapt, s-a întâlnit un judecător al Curții Constituționale, un judecător raportor în mai multe dosare, cu una din părțile din unul din dosare”

Invitat la Marius Tucă Show, Toni Neacșu afirmă că s-a discutat prea mult despre întâlnirea dintre un premier demis și un președinte CCR. Problema, sesizează acesta, nu este asta, ci calitatea pe care o aveau cei doi într-un dosar aflat pe masa Curții Constituționale. Bolojan, adaugă avocatul, nu era doar premier demis, ci era parte a unui dosar în care Simina Tănăsescu era judecător raportor. Acesta susține că a fost încălcată deontologia pe care trebuie să o dovedească zilnic judecătorii constituționali.

„Toată lumea își pune întrebarea, în momentul de față, în ce măsură acea întâlnire și tot ce a urmat în jurul acelei întâlniri a influențat până la urmă această decizie CCR. Și cred că asta e lucrul cel mai important. Noi am comentat prea mult faptul că s-a întâlnit președintele Curții Constituționale cu premierul demis al României. Problema nu este asta. De fapt, s-a întâlnit un judecător al Curții Constituționale, un judecător raportor în mai multe dosare, cu una din părțile din unul din dosare. Asta este inadmisibil și de neacceptat într-un stat de drept. Despre asta vorbim și asta încalcă deontologia pe care trebuie să o dovedească zi de zi prin fapte, judecătorii, cu atât mai mult dacă sunt judecători constituționali.”, explică avocatul.

Întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu, a generat reacții în spațiul public. Acest lucru s-a petrecut mai ales după confirmarea întrevederii de către premier. Ilie Bolojan a respins acuzațiile privind o posibilă imixtiune în activitatea Curții. Premierul a susținut că discuțiile au vizat probleme administrative. Întâlnirea a fost criticată de președinta ÎCCJ, Lia Savonea, care a cerut clarificări. Savonea a atras atenția asupra riscului ca imaginea și credibilitatea CCR să fie afectate.

„Simina Tănăsescu voia să declare întreg dosarul ANI neconstituțional”

Fostul membru CSM menționează că Simina Tănăsescu a încercat să își convingă colegii să declare neconstituțional întregul dosar ANI. Problema pe care a avut-o președinta CCR, adaugă acesta, este că nu avea o majoritate. Avocatul susține că nici măcar înainte de întâlnirea cu Bolojan, Tănăsescu nu avea o majoritate, fiind prezenți doar 8 judecători din cei 9.

„Ceea ce știu eu e că înainte de acea întâlnire, judecătorul raportor care era președintele Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, încerca, până la votul celorlalți, să își convingă colegii că sesizarea trebuie admisă integral, deci inclusiv în ce privește această chestiune cu retroactivitatea. Altfel spus, să declare că e neconstituțional. Dar mai știu ceva, mai știu că nu avea majoritate pentru acest punct de vedere. Erau opt judecători, iar dumneaei nu avea nici înainte de acea întâlnire această majoritate.”, menționează Neacșu. 

De ce s-au întâlnit Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan, conform lui Toni Neacșu?

Avocatul menționează că intenția CCR era să amâne decizia în cazul ANI. Acesta argumentează că principalul motiv al întâlnirii Bolojan-Tănăsescu a fost această amânare. Tănăsescu ar fi vrut să amâne decizia în cazul ANI până pe 29 august, când erau toți judecătorii CCR prezenți. Fostul membru CSM susține că președinta CCR voia să se protejeze de o anumită parte politică. Pentru a nu se repeta scandalul cu magistrații CCR din partea PSD, Tănăsescu voia sprijinul lui Bolojan. Astfel, precizează Neacșu, nu ar fi fost acuzată că se pierd bani europeni din cauza amânării făcute.

„Intenția Curții Constituționale înainte de întâlnire, repet, respectiv a președintelui care dispune într-o astfel de situație, era aceea de a amâna decizia pe această lege pentru o dată când se întruneau toți cei nouă judecători. Data cea mai apropiată era 29 august, adică foarte foarte aproape de 1 septembrie. Și cred, cel puțin convingerea mea, că asta era principalul motiv pentru pe care îl avea, să spunem, doamna președinte, de a se întâlni cu domnul Bolojan, de a-i explica că, domnule, va trebui să amânăm. Din acest motiv era bine să nu existe în spațiu public, cel puțin dintr-o anumită parte politică, o presiune pe Curtea Constituțională, ca amână nejustificat cauze, astfel încât pune în pericol pierderea unor bani europeni.”, afirmă fostul membru CSM.

În urmă cu câteva luni, CCR a decis să taie pensiile magistraților după ce a amânat de 5 ori decizia. Una dintre amânările făcute a fost pe motiv că judecătorul constituțional Stan își luase concediu paternal. Curtea Constituțională a României a luat o decizie pe legea pensiilor magistraților, pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pe 12 februarie. Pe 11 februarie a avut loc ultima ședință pe reformă, unde judecătorii au amânat pentru a cincea oară decizia. Decizia a fost luată cu o majoritate de 6 la 3, după ce în ultimul moment judecătorul Mihai Busuioc și-a schimbat votul. Împotriva proiectului au votat judecătorii Stan, Licu și Deliorga, judecători numiți la propunerea PSD.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Toni Neacșu explică cum ar putea motiva CCR decizia privind legea integrității: „A fost aplicată prost ani de zile, deci nu e retroactivitate”
22:17
Toni Neacșu explică cum ar putea motiva CCR decizia privind legea integrității: „A fost aplicată prost ani de zile, deci nu e retroactivitate”
MARIUS TUCĂ SHOW Toni Neacșu afirmă că Fritz se victimizează, dar nu va avea efect pentru că „încetarea de drept a mandatului de primar intervine potrivit legii”
21:45
Toni Neacșu afirmă că Fritz se victimizează, dar nu va avea efect pentru că „încetarea de drept a mandatului de primar intervine potrivit legii”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 20 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
17:12
Marius Tucă Show începe joi, 20 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu explică influența USR asupra electoratului său: Propaganda eficientă îi ține captivi în lupta împotriva PSD-ului
22:10, 18 Aug 2026
Crin Antonescu explică influența USR asupra electoratului său: Propaganda eficientă îi ține captivi în lupta împotriva PSD-ului
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu spune că țara este condusă de o „minoritate cruntă” și pune la îndoială bunele intenții ale guvernului Bolojan-USR
21:21, 18 Aug 2026
Crin Antonescu spune că țara este condusă de o „minoritate cruntă” și pune la îndoială bunele intenții ale guvernului Bolojan-USR
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 19 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Toni Neacșu
16:56, 18 Aug 2026
Marius Tucă Show începe miercuri, 19 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Toni Neacșu
Mediafax
SCANDAL la Guvern! Sindicatul angajaților, atac la adresa lui Bolojan: La 17 august unde erați?
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
DRAMA neștiută a medicului rezident de 28 de ani care s-a aruncat de la etajul 14. De ce boală sufereau părinții lui
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Adevarul
Selecționerul Egiptului ar fi leșinat încercând să oprească o păruială între cele două soții ale sale
Mediafax
IREAL! Un al doilea război ar putea izbucni la granița României
Click
Detalii cutremurătoare despre drama medicului rezident care s-a sinucis. Ce se întâmpla în viața lui
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Cancan.ro
Cea mai nouă PROFEȚIE a 'Profetului Apocalipsei': Război total între aceste 5 țări, în octombrie 2026
Ce se întâmplă doctore
Îl mai ții minte pe Vierme de la Animal X? Cum arată acum, la 42 de ani, și cu ce se ocupă! E schimbat total și mulți nu l-au mai recunoscut
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Ruinele unei civilizații uitate, descoperite cu ajutorul tehnologiei LiDAR în pădurea amazoniană
EVENIMENT Imagini cu mormântul marelui compozitor George Enescu, din Cimitirul Père-Lachaise de la Paris. Geniul muzicii, omagiat la 145 de ani de la naștere
23:41
Imagini cu mormântul marelui compozitor George Enescu, din Cimitirul Père-Lachaise de la Paris. Geniul muzicii, omagiat la 145 de ani de la naștere
CONTROVERSĂ Cresc tensiunile dintre Turcia și Israel. Netanyahu spune că bombardamentele recente din Siria sunt un mesaj direct la expansiunea militară a Ankarei
23:03
Cresc tensiunile dintre Turcia și Israel. Netanyahu spune că bombardamentele recente din Siria sunt un mesaj direct la expansiunea militară a Ankarei
REACȚIE Ponta acuză Guvernul Bolojan că facilitează abandonul școlar prin proiectul de lege care taie bursele sociale pe perioada vacanțelor
22:30
Ponta acuză Guvernul Bolojan că facilitează abandonul școlar prin proiectul de lege care taie bursele sociale pe perioada vacanțelor
ULTIMA ORĂ La Oradea întreaga organizație USR s-a mobilizat pentru Dominic Fritz, sub forma unui protest “spontan”
22:03
La Oradea întreaga organizație USR s-a mobilizat pentru Dominic Fritz, sub forma unui protest “spontan”
EXCLUSIV Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, răspunde în exclusivitate pentru Gândul la atacul lansat de Vladimir Tismăneanu. „M-a atacat cu o atitudine cripto-bolșevică”
21:49
Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, răspunde în exclusivitate pentru Gândul la atacul lansat de Vladimir Tismăneanu. „M-a atacat cu o atitudine cripto-bolșevică”
FLASH NEWS Ofertă inedită pentru soldații americani ca să rămână în armată. Cine își prelungește contractul poate juca în premieră GTA 6 timp de patru zile
21:47
Ofertă inedită pentru soldații americani ca să rămână în armată. Cine își prelungește contractul poate juca în premieră GTA 6 timp de patru zile

Cele mai noi

Trimite acest link pe