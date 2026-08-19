Președintele american Donald Trump a precizat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, că a decis să reducă drastic exercițiile comune dintre Statele Unite și Coreea de Sud pentru a nu-l „insulta” pe liderul nord-coreean Kim Jong Un. Prin această poziție, Trump își reia linia diplomatică din primul său mandat, când a preferat dialogul cu Phenianul în detrimentul parteneriatelor militare tradiționale.

Recent, cu puțin timp înainte ca trupele americane și cele sud-coreene să înceapă exercițiile anuale planificate, Donald Trump i-a ordonat secretarului Apărării, Pete Hegseth, să reducă „substanțial” amploarea manevrelor. Liderul american a precizat că a luat această decizie din propriile considerente și a precizat că, atâta timp cât este el la Casa Albă, nu se va întâmpla nimic. Din acest motiv, Trump a considerat că simulările masive de război sunt o ofensă inutilă la adresa unui lider cu care are „o relație excelentă”.

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„Nu mi-a plăcut faptul că facem aceste exerciții militare masive împotriva Coreei de Nord. A fost, știți, un exercițiu împotriva Coreei de Nord. Când sunt prieten cu el, nu văd nimic întâmplându-se timp de doi ani și jumătate. Nu se va întâmpla nimic cât timp voi fi eu. Și nu am fost bucuros când Coreea de Sud a spus că nu este interesată să ne ajute cu Strâmtoarea Ormuz și totuși obțin 60% din petrol din Strâmtoarea Ormuz. […] Așadar, am simțit că a face un exercițiu militar masiv […] este o insultă pentru cineva care, sincer, s-a comportat foarte bine, cel puțin în timpul mandatului meu”, a precizat Donald Trump.

Dincolo de curtoazia lui Trump pentru Coreea de Nord, președintele american a acuzat că astfel de exerciții militare sunt extrem de scumpe pentru bugetul SUA. De asemenea, acesta și-a exprimat frustrarea față de Coreea de Sud și a menționat public că Seulul a refuzat să sprijine efortul Americii de a debloca Strâmtoarea Ormuz, în pofida faptului că Seulul beneficiază în proporție destul de mare de petrolul din această regiune.

Ca reacție, oficialii de la Seul au recunoscut că nu au fost avertizați din timp de decizia Pentagonului de a reduce amploarea exercițiilor militare, iar armata sud-coreeană a fost nevoită să scurteze din mers durata și complexitatea exercițiilor. În același timp, presa de stat din Coreea de Nord a continuat să critice aceste manevre militare reduse la minimum, pe care le-a numit o „amenințare deschisă”.

De ce dorește Donald Trump o nouă întâlnire cu Kim Jong Un

Toate aceste declarații și decizii controversate ale Washingtonului vin în contextul în care Donald Trump încearcă să reia diplomația personală directă cu Kim Jong Un din timpul primului său mandat de președinte. Liderul de la Washington își presează consilierii să organizeze un nou summit față în față în această toamnă, lucru care s-ar putea întâmpla în luna noiembrie, cu ocazia summitului APEC din Shenzhen, China.

Întrebat direct de jurnaliștii de la Casa Albă dacă se va întâlni cu Kim Jong Un, Trump a răspuns direct: „Da, mă voi întâlni”. În ciuda acestor eforturi vizibile din partea Statelor Unite, Kim Yo Jong, sora influentă a liderului nord-coreean, a declarat public că nu are cunoștință despre contacte recente cu partea americană și a catalogat Washingtonul drept un stat în continuare „ostil”.

Miza principală a unei noi întâlniri între Donald Trump și Kim Jong-Un este obținerea unui succes major de politică externă, concomitent cu încercarea Coreei de Nord de a obține legitimitate nucleară și ridicarea sancțiunilor. Președintele american caută o realizare de anvergură în mandatul său, în contextul în care războiul cu Iranul, care este pe cale să intre în a șasea lună, este dificil de soluționat.

Deși denuclearizarea Coreei de Nord este imposibilă, Washingtonul speră să obțină o plafonare a numărului de arme nucleare, pe care Trump le-a estimat recent la 57, și oprirea testelor cu rachete balistice intercontinentale care pot lovi teritoriul american.