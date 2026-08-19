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USR l-a revalidat, cu unanimitate de voturi, pe Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului

USR l-a revalidat, cu unanimitate de voturi, pe Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului
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Comitetul Politic al USR a reconfirmat astăzi, prin vot, în unanimitate (151 de membri ai CP prezenți), sprijinul politic pentru Dominic Fritz în funcția de președinte al USR.

USR reafirmă fără echivoc sprijinul politic pentru Dominic Fritz ca președinte al partidului. USR a fost și va rămâne în opoziție totală față de orice încercare de capturare a instituțiilor democratice ale statului român și față de orice folosire a acestora în interes politic.

Decizia luată de majoritatea PSD din Curtea Constituțională a României, instituția care ar trebui să protejeze legea fundamentală și drepturile cetățenilor, nu poate schimba nici votul timișorenilor și nici opțiunea membrilor USR, exprimată prin vot direct, pentru Dominic Fritz. Dimpotrivă, în fața acestui atac, USR este mai unit și mai determinat ca niciodată să apere democrația, statul de drept și votul cetățenilor.

Principiul constituțional potrivit căruia o lege nu poate produce efecte pentru trecut este una dintre garanțiile esențiale care îi protejează pe cetățeni de abuzurile statului. Încălcarea acestui principiu creează un precedent extrem de periculos: dacă regulile pot fi schimbate retroactiv pentru a lovi un adversar politic, atunci niciun cetățean nu mai poate avea garanția că este protejat în fața arbitrariului puterii.

Votul Comitetului Politic confirmă încă o dată mandatul politic al lui Dominic Fritz și unitatea partidului în jurul președintelui ales de membrii USR.

USR rămâne puternic în fața presiunilor PSD-AUR și se va opune oricărei tentative de instalare în România a unui regim nedemocratic, bazat pe abuz de putere, control politic asupra instituțiilor și protejarea hoției.

USR va continua să apere votul cetățenilor, independența instituțiilor și principiile constituționale care garantează libertatea și democrația în România.

Comitet de urgență pentru susținerea șefului declarat de Justiție în conflict de interese

USR a convocat, online, Comitetul Politic la ora 18:00, pentru a transforma sprijinul dat anterior de conducerea restrânsă într-un vot politic al unui for mai larg al partidului.

În iulie 2024, ANI a constatat că Fritz s-a aflat în conflict de interese administrativ: după ce a devenit primar, a aprobat un referat privind modificarea unui PUZ a cărui documentație fusese realizată de firma unui consilier local USR care îl împrumutase cu 25.000 de lei în campania din 2020. Fritz a contestat raportul, dar Curtea de Apel Timișoara i-a respins acțiunea, iar pe 18 iunie 2026 ÎCCJ a menținut definitiv decizia.

Fritz a anunțat că va merge la CEDO și că va cere, pentru legitimitatea sa ca lider, voturi de încredere succesive în Biroul Național, Comitetul Politic și Congresul USR

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