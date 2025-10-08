Lucian Mândruță, între bula progresistă și exprimări RASISTE. Ce a postat jurnalistul despre ciclonul Barbara: „Prima ipoteză e că s-a furat”

Jurnalistul Lucian Mândruță a scris o postare pe social-media despre prognoza meteo și ciclonul Barbara, în care a folosit o exprimare ce conține conotații rasiste față de populația de etnie romă.

Lucian Mândruță a precizat că nu mai are încredere în prognozele meteo, ce anunță precipitații abundente și furtuni, în contextul ciclonului Barbara. Jurnalistul a semnalat că site-urile din afară menționează doar ploi „moderate” și fenomene ceva mai blânde, comparativ cu cele anunțate de ANM.

Referitor la ciclonul Barbara, Mândruță a precizat: „nu știu unde e ciclonul, dar presupunând că trece prin județele Călărași, Constanța, Ialomița, prima ipoteză e că s-a furat”. Jurnalistul a utilizat astfel o exprimare rasistă, întrucât a folosit de un stereotip negativ față persoanele de etnie romă, pentru a afirma faptul că „ciclonul s-a furat”.

„Iată prognozele pentru miercuri, București:

Accuweather. Vânt 17km/h, rafale de 57.

Ploaie: 1,1-2,3 cm

Apple Weather. Vânt 10-32 km/h, rafale de 50

Ploaie: 5,6 cm pentru toată ziua. Ploaia e încadrată la ‘moderat’.

Weather punct com. Vânt: 16-32 km/h

Ploaie: 2-5 cm în seara asta, mâine 2-4 cm

Lucian Mândruță, unul dintre VIP-urile din piesa manifest Rinocerii ai trupei Taxi

Lucian Mândruță și-a făcut recent apariția în clipul trupei Taxi pentru piesa Rinocerii, un manifest împotriva unei societăți cu repere morale distorsionate și a unor lideri corupți. Cu toate acestea, conducătorii actuali au fost votați chiar de cei care au fost de acord să participe în clip, majoritatea susținători avizi ai lui Nicușor Dan.

„Când lumea-i răsturnată

Şi oamenii buni şoptesc / E vremea când rinocerii se trezesc”, sunt câteva dintre versurile piesei manifest.

Printre cei care l-au sprijinit pe liderul de la Cotroceni se află și Lucian Mândruță, care a participat și la dineul de învestire a președintelui Nicușor Dan, unde s-a pozat cu o farfurie de sarmale.

