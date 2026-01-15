Prima pagină » Știri politice » Mîndruță îl ceartă pe Trump după ce a spus că vrea să evite un război între SUA și Iran: „Trump a făcut stânga-mprejur”

Mîndruță îl ceartă pe Trump după ce a spus că vrea să evite un război între SUA și Iran: „Trump a făcut stânga-mprejur”

15 ian. 2026, 12:12, Știri politice
Mîndruță îl ceartă pe Trump după ce a spus că vrea să evite un război între SUA și Iran:

Lucian Mîndruță consideră că susținerea lui Donald Trump față de protestarii anti-sistem din Iran, presupune și o obligație din partea SUA de a interveni militar în regiune. Jurnalistul critică strategia liderului de la Casa Albă, care a precizat că vrea să evite ca o acțiune militară să se transforme într-un război. 

Jurnalistul a criticat sprijinul manifestat de președintele SUA față de manifestanții împotriva regimului Khamenei, pe care Mândruță îl consideră ca pe o „promisiune” din partea Statelor Unite în privința unei acțiuni militare.

„Acum trei zile, Trump le scria iranienilor:
„Ieșiți în stradă, ocupați clădirile guvernamentale. Ajutorul e pe drum!”
Oamenii erau deja in strada de cateva zile cand a scris asta. Si erau vanati si ucisi in fiecare zi.
Dar totusi, unora acest mesaj le-a dat poate sperante. Poate ca unii au continuat sa se expuna gloantelor in asteptarea ajutorului promis”, afirmă Lucian Mândruță.

Amintim că președintele Donald Trump a transmis, miercuri seară, echipei sale de securitate națională că o acțiune militară în Iran nu trebuie declanșeze un război. Liderul de la Casa Albă a subliniat, totodată că o intervenție americană trebuie să dea lovitură rapidă și decisivă regimului.

Mîndruță: „Trump a făcut stânga-mprejur”

În ciuda riscurilor enorme și consecințelor la nivel global pe care le-ar presupune implicarea Statelor Unite în conflictele violente din Iran,  jurnalistul Lucian Mîndruță analizează situația dintr-o perspectivă simplistă și superficială.

Mîndruță consideră că Statele Unite ar fi trebuit să atace Iranul și critică strategia militară a liderului de la Casa Albă.

„Ieri noapte, cand avioanele de lupta roiau in jurul Iranului, Trump a facut stanga-mprejur.
„Am fost asigurat ca nu se mai trage. Nu vor mai fi executii”.
„Dez-escaladare” au numit treaba asta oficialii de la Casa Alba.
Eu o numesc altfel. Dar nu vreau sa va influentez.
Sa promiti ajutor unor oameni pe care ii trimiti cu mainile goale in strada si apoi sa nu faci nimic…
Voi cum ati caracteriza acest gest?”, prcizează Mîndruță

Președintele Donald Trump adoptă o strategie precaută pentru a evita escaladarea violențelor în Iran

Consilierii lui Trump nu au putut până acum să-i garanteze liderului de la Casa Albă că regimul din Iran se va prăbuși în urma unei operațiuni militare americane, au transmis surse de la Washington pentru NBC.

Totodată există îngrijorarea că SUA ar putea să nu aibă toate resursele necesare în regiune pentru a se proteja împotriva a ceea ce oficialii administrației numesc, „o ofensivă violentă din partea Iranului”

Aceste dinamici l-ar putea determina pe Trump să aprobe o ofensivă militară limitată în Iran, cel puțin , în faza inițială. Potrivit surselor de la Casa Albă situația este în evoluție rapidă, iar până la acest moment nu au fost luate decizii.

FOTO: Mediafax/Facebook

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Oana Țoiu, îngrijorată de situația din Iran: „Există un risc extrem de ridicat”. MAE ține legătura cu cei 400 de români
12:52
Oana Țoiu, îngrijorată de situația din Iran: „Există un risc extrem de ridicat”. MAE ține legătura cu cei 400 de români
DEZVĂLUIRI Theodor Stolojan: „România nu a fost în stare să îndeplinească proiectele la care s-a angajat”
10:27
Theodor Stolojan: „România nu a fost în stare să îndeplinească proiectele la care s-a angajat”
FLASH NEWS Cine a lăsat Parlamentul fără apă. Peste 1.500 de angajaţi ai instituţiei se vor spăla pe mâini cu zăpadă
10:00
Cine a lăsat Parlamentul fără apă. Peste 1.500 de angajaţi ai instituţiei se vor spăla pe mâini cu zăpadă
CONTROVERSĂ Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
20:48
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
FLASH NEWS George Simion cheamă oamenii la protest: „Lumea nu e proastă, cum o credeți voi. O să explodeze mămăliga și o să fiu acolo”
20:08
George Simion cheamă oamenii la protest: „Lumea nu e proastă, cum o credeți voi. O să explodeze mămăliga și o să fiu acolo”
EXCLUSIV „Austeritatea” lui Bolojan: primarul liberal al Iașiului profită de inițiativele șefului său de partid ca să dea afară angajații care vin „băuți la muncă”. Ce alternative la concedieri au găsit ceilalți primari
17:01
„Austeritatea” lui Bolojan: primarul liberal al Iașiului profită de inițiativele șefului său de partid ca să dea afară angajații care vin „băuți la muncă”. Ce alternative la concedieri au găsit ceilalți primari
Mediafax
Reuters: Trump susține că Zelenski, nu Putin, blochează acordul de pace în Ucraina
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Mici schimbări în stilul de viață prelungesc viața. Cinci minute de mișcare pe zi reduc riscul de deces
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Al treilea suspect în uciderea lui Kreiner, prins în Indonezia. De cât timp era căutat Costinel Zuleam
Cancan.ro
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Presa franceză scrie că Dacia pregătește un nou model. Cum se va chema și cât ar putea costa?
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce uneori nu avem deloc motivație
CONTROVERSĂ Toni Neacșu semnalează că CCR trebuie să verifice starea de incompatibilitate a judecătorului Dragoș Dacian: „Situația se complică”
12:56
Toni Neacșu semnalează că CCR trebuie să verifice starea de incompatibilitate a judecătorului Dragoș Dacian: „Situația se complică”
FLASH NEWS Kaja Kallas, șefa diplomației europene: Având în vedere evenimentele politice din ultimul timp, cred că e un „moment bun” pentru a începe să bem
12:50
Kaja Kallas, șefa diplomației europene: Având în vedere evenimentele politice din ultimul timp, cred că e un „moment bun” pentru a începe să bem
IMOBILIARE Unde se găsește cea mai ieftină garsonieră din România, în ianuarie 2026. Deși suprafața este de doar 10 metri pătrați, locuința are baie proprie
12:38
Unde se găsește cea mai ieftină garsonieră din România, în ianuarie 2026. Deși suprafața este de doar 10 metri pătrați, locuința are baie proprie
ECONOMIE INS: Producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 1,1%, în primele 11 luni din 2025
12:31
INS: Producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 1,1%, în primele 11 luni din 2025
FLASH NEWS Curtea de Apel București dă undă verde Comitetului pentru Justiție al lui Bolojan
12:29
Curtea de Apel București dă undă verde Comitetului pentru Justiție al lui Bolojan
EVENIMENT Două proteste, organizate simultan în Piața Victoriei și în Piața Universității, au loc astăzi în București
12:28
Două proteste, organizate simultan în Piața Victoriei și în Piața Universității, au loc astăzi în București

Cele mai noi

Trimite acest link pe