Mîndruță îl ceartă pe Trump după ce a spus că vrea să evite un război între SUA și Iran: „Trump a făcut stânga-mprejur”

Lucian Mîndruță consideră că susținerea lui Donald Trump față de protestarii anti-sistem din Iran, presupune și o obligație din partea SUA de a interveni militar în regiune. Jurnalistul critică strategia liderului de la Casa Albă, care a precizat că vrea să evite ca o acțiune militară să se transforme într-un război.

Jurnalistul a criticat sprijinul manifestat de președintele SUA față de manifestanții împotriva regimului Khamenei, pe care Mândruță îl consideră ca pe o „promisiune” din partea Statelor Unite în privința unei acțiuni militare.

„Acum trei zile, Trump le scria iranienilor:

„Ieșiți în stradă, ocupați clădirile guvernamentale. Ajutorul e pe drum!”

Oamenii erau deja in strada de cateva zile cand a scris asta. Si erau vanati si ucisi in fiecare zi.

Dar totusi, unora acest mesaj le-a dat poate sperante. Poate ca unii au continuat sa se expuna gloantelor in asteptarea ajutorului promis”, afirmă Lucian Mândruță.

Amintim că președintele Donald Trump a transmis, miercuri seară, echipei sale de securitate națională că o acțiune militară în Iran nu trebuie declanșeze un război. Liderul de la Casa Albă a subliniat, totodată că o intervenție americană trebuie să dea lovitură rapidă și decisivă regimului.

Mîndruță: „Trump a făcut stânga-mprejur”

În ciuda riscurilor enorme și consecințelor la nivel global pe care le-ar presupune implicarea Statelor Unite în conflictele violente din Iran, jurnalistul Lucian Mîndruță analizează situația dintr-o perspectivă simplistă și superficială.

Mîndruță consideră că Statele Unite ar fi trebuit să atace Iranul și critică strategia militară a liderului de la Casa Albă.

„Ieri noapte, cand avioanele de lupta roiau in jurul Iranului, Trump a facut stanga-mprejur.

„Am fost asigurat ca nu se mai trage. Nu vor mai fi executii”.

„Dez-escaladare” au numit treaba asta oficialii de la Casa Alba.

Eu o numesc altfel. Dar nu vreau sa va influentez.

Sa promiti ajutor unor oameni pe care ii trimiti cu mainile goale in strada si apoi sa nu faci nimic…

Voi cum ati caracteriza acest gest?”, prcizează Mîndruță

Președintele Donald Trump adoptă o strategie precaută pentru a evita escaladarea violențelor în Iran

Consilierii lui Trump nu au putut până acum să-i garanteze liderului de la Casa Albă că regimul din Iran se va prăbuși în urma unei operațiuni militare americane, au transmis surse de la Washington pentru NBC.

Totodată există îngrijorarea că SUA ar putea să nu aibă toate resursele necesare în regiune pentru a se proteja împotriva a ceea ce oficialii administrației numesc, „o ofensivă violentă din partea Iranului”

Aceste dinamici l-ar putea determina pe Trump să aprobe o ofensivă militară limitată în Iran, cel puțin , în faza inițială. Potrivit surselor de la Casa Albă situația este în evoluție rapidă, iar până la acest moment nu au fost luate decizii.

